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Умница 2021 - 2025 2 сезон
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Сериалы
Умница
Сезоны
Сезон 2
HPI
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
12 мая 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Актеры 2 сезона
Одри Флеро
Мехди Неббу
Бруно Санчес
Мари Денарно
Беранжер МакНис
Седрик Шевальме
Все актеры 2 сезона
Рейтинг сериала
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голосов
7.6
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Умница»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
2300 калорий
2300 calories
Сезон 2
Серия 1
12 мая 2022
Странно/Не странно
Chelou/Pas chelou
Сезон 2
Серия 2
12 мая 2022
Сделано во Франции
Made in France
Сезон 2
Серия 3
19 мая 2022
Ребёнок
Enfant de
Сезон 2
Серия 4
19 мая 2022
Из тысячи феуков
De mille feuk
Сезон 2
Серия 5
26 мая 2022
С — как Италия
S comme Italie
Сезон 2
Серия 6
2 июня 2022
55 килограммов
55 kilos
Сезон 2
Серия 7
9 июня 2022
Случайная находка
Serendipity
Сезон 2
Серия 8
16 июня 2022
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