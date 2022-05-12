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Умница 2021 - 2025 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Умница
Киноафиша Сериалы Умница Сезоны Сезон 2
HPI
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

Актеры 2 сезона

Одри Флеро
Одри Флеро
Мехди Неббу
Мехди Неббу
Бруно Санчес
Бруно Санчес
Мари Денарно
Мари Денарно
Беранжер МакНис
Беранжер МакНис
Седрик Шевальме
Все актеры 2 сезона

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Умница»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
2300 калорий 2300 calories
Сезон 2 Серия 1
12 мая 2022
Странно/Не странно Chelou/Pas chelou
Сезон 2 Серия 2
12 мая 2022
Сделано во Франции Made in France
Сезон 2 Серия 3
19 мая 2022
Ребёнок Enfant de
Сезон 2 Серия 4
19 мая 2022
Из тысячи феуков De mille feuk
Сезон 2 Серия 5
26 мая 2022
С — как Италия S comme Italie
Сезон 2 Серия 6
2 июня 2022
55 килограммов 55 kilos
Сезон 2 Серия 7
9 июня 2022
Случайная находка Serendipity
Сезон 2 Серия 8
16 июня 2022
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