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Опера 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Опера
Киноафиша Сериалы Опера Сезоны Сезон 2
L'Opéra
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Актеры 2 сезона

Ариана Лабед
Ариана Лабед
Сьюзи Бемба
Сьюзи Бемба
Анн Альваро
Анн Альваро
Рафаэль Персонас
Рафаэль Персонас
Maud Jurez
Adrien Dewitte
Все актеры 2 сезона

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb

Список серий сериала Опера

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Épisode 1
Сезон 2 Серия 1
20 сентября 2022
Серия 2 Épisode 2
Сезон 2 Серия 2
20 сентября 2022
Серия 3 Épisode 3
Сезон 2 Серия 3
27 сентября 2022
Серия 4 Épisode 4
Сезон 2 Серия 4
27 сентября 2022
Серия 5 Épisode 5
Сезон 2 Серия 5
4 октября 2022
Серия 6 Épisode 6
Сезон 2 Серия 6
4 октября 2022
Серия 7 Épisode 7
Сезон 2 Серия 7
11 октября 2022
Серия 8 Épisode 8
Сезон 2 Серия 8
11 октября 2022
График выхода всех сериалов
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