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Скоро в прокате «Охота на императора»
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Опера 2021 - 2022, 2 сезон
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Сезон 2
L'Opéra
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
20 сентября 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Актеры 2 сезона
Ариана Лабед
Сьюзи Бемба
Анн Альваро
Рафаэль Персонас
Maud Jurez
Adrien Dewitte
Все актеры 2 сезона
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
7.6
IMDb
Список серий сериала Опера
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Épisode 1
Сезон 2
Серия 1
20 сентября 2022
Серия 2
Épisode 2
Сезон 2
Серия 2
20 сентября 2022
Серия 3
Épisode 3
Сезон 2
Серия 3
27 сентября 2022
Серия 4
Épisode 4
Сезон 2
Серия 4
27 сентября 2022
Серия 5
Épisode 5
Сезон 2
Серия 5
4 октября 2022
Серия 6
Épisode 6
Сезон 2
Серия 6
4 октября 2022
Серия 7
Épisode 7
Сезон 2
Серия 7
11 октября 2022
Серия 8
Épisode 8
Сезон 2
Серия 8
11 октября 2022
График выхода всех сериалов
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