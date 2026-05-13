В 1 сезоне сериала «Вне кампуса» рассказывается романтическая драма, действие которой разворачивается в колледже. В центре сюжета — неожиданная любовь между студенткой музыкального отделения и главной звездой университетской хоккейной команды. История исследует не только зарождение и развитие их чувств, но и сложности взросления, с которыми сталкиваются молодые люди. Через глубокую дружбу и прочные связи герои учатся понимать себя, делать непростые выборы и находить баланс между мечтами, отношениями и реальными обязанностями. Сериал показывает, как любовь и преданность близким помогают преодолевать типичные для юности кризисы.