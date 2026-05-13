Вне кампуса 2026, 1 сезон

Off Campus
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 мая 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вне кампуса»

В 1 сезоне сериала «Вне кампуса» рассказывается романтическая драма, действие которой разворачивается в колледже. В центре сюжета — неожиданная любовь между студенткой музыкального отделения и главной звездой университетской хоккейной команды. История исследует не только зарождение и развитие их чувств, но и сложности взросления, с которыми сталкиваются молодые люди. Через глубокую дружбу и прочные связи герои учатся понимать себя, делать непростые выборы и находить баланс между мечтами, отношениями и реальными обязанностями. Сериал показывает, как любовь и преданность близким помогают преодолевать типичные для юности кризисы.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
8.1 IMDb

Список серий сериала Вне кампуса

Сезон 1
Сезон 2
Сделка The Deal
Сезон 1 Серия 1
13 мая 2026
Практика The Practice
Сезон 1 Серия 2
13 мая 2026
Оргазм The Orgasm
Сезон 1 Серия 3
13 мая 2026
Расставание The Breakup
Сезон 1 Серия 4
13 мая 2026
Холодная индейка The Cold Turkey
Сезон 1 Серия 5
13 мая 2026
Отрыв The Breakaway
Сезон 1 Серия 6
13 мая 2026
Противостояние The Faceoff
Сезон 1 Серия 7
13 мая 2026
Смена линии The Line Change
Сезон 1 Серия 8
13 мая 2026
