Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Натиск»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Континенталь 2018, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Континенталь
Сезоны
Сезон 1
El Continental
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
17 сентября 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
10
Продолжительность сезона
11 часов 40 минут
Актеры 1 сезона
Мишель Хеннер
Алехандро Гарсия
Роберто Аламо
Эстефания Де Лос Сантос
Фернандо Техеро
Секун де ла Роса
Все актеры 1 сезона
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Континенталь»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Либо платишь, либо получаешь
O pagas o cobras
Сезон 1
Серия 1
17 сентября 2018
Первый шаг — научиться, второй — преодолеть
Primer paso aprender, segundo superar
Сезон 1
Серия 2
24 сентября 2018
А почему?.. Потому что всё
Y ¿por qué?... Por todo
Сезон 1
Серия 3
1 октября 2018
Ради всего... Или ради ничего
Por todo... O por nada
Сезон 1
Серия 4
8 октября 2018
Магия
Magia
Сезон 1
Серия 5
16 октября 2018
Убить посланника
Matar al mensajero
Сезон 1
Серия 6
23 октября 2018
Реквием... мамочка
Réquiem... mami
Сезон 1
Серия 7
30 октября 2018
Кошелек или жизнь
Truco o trato
Сезон 1
Серия 8
6 ноября 2018
Кровные клятвы
Pactos de sangre
Сезон 1
Серия 9
13 ноября 2018
Война за девушку
La guerra por una doncella
Сезон 1
Серия 10
20 ноября 2018
График выхода всех сериалов
Литровые бутылки от лимонадов режу вдоль и поперёк: на даче заменяют 5 полезных вещей – в саду и огороде незаменимы
Тащу из Fix Price деревянную посуду ящиками по 10 штук — стоит копейки, но для дома и дачи нет вещи нужнее
Ждать ли тёплое бабье лето — подскажет старая примета: 11 сентября пристально смотрим в небе и трогаем траву
«Невский-8» задерживается, но этот сериал с Паламарчуком не даст заскучать — 8,1 на «Кинопоиске» и «смотришь залпом»
Фанаты Кинга, что с лицами? Новая «Кэрри» ещё не вышла, но из-за грубого ляпа на ней уже ставят крест
Не Netflix и не Apple TV+: 3 крутых мини-сериала HBO на вечер, где каждая серия — шедевр
«Цигель, цигель, ай-лю-лю! Тесты проходить люблю»: узнаете ли вы «Бриллиантовую руку» по мелочам?
«Ужасный фильм, давно пора его запретить»: почему Ларичева из «Благословите женщину» в XXI веке называют тираном №1
Арбузы видите, продавцов видите — а фильм вспомните? Тест по рынкам из советского кино
Apple не только «клепает» раскладушки, но и снимает кино: 10 сериалов — не хуже HBO и местами круче Netflix
8 фантастических триллеров короче 2 часов: никакой мышиной возни, сюжет скачет с места в карьер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить