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Беглянка 2018, 1 сезон
О сериале
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Сериалы
Беглянка
Сезоны
Сезон 1
Fugitiva
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
5 апреля 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
9
Продолжительность сезона
9 часов 0 минут
Актеры 1 сезона
Паз Вега
Хулио Брачо
Аранца Руис
Ландер Отаола
Иван Пеллисер
Хосе Мануэль Пога
Все актеры 1 сезона
Рейтинг сериала
0.0
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голосов
5.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Беглянка»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выход
La salida
Сезон 1
Серия 1
5 апреля 2018
Прибытие
La llegada
Сезон 1
Серия 2
12 апреля 2018
Поиск
La búsqueda
Сезон 1
Серия 3
19 апреля 2018
Крот
El topo
Сезон 1
Серия 4
26 апреля 2018
Одержимость
La obsesión
Сезон 1
Серия 5
3 мая 2018
План
El plan
Сезон 1
Серия 6
10 мая 2018
Ночь
La noche
Сезон 1
Серия 7
17 мая 2018
Море
El mar
Сезон 1
Серия 8
24 мая 2018
Сила
La fuerza
Сезон 1
Серия 9
7 июня 2018
График выхода всех сериалов
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