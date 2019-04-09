Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Натиск» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Капитан Марло 2015, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Капитан Марло
Киноафиша Сериалы Капитан Марло Сезоны Сезон 3
Capitaine Marleau
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb

Список серий сериала Капитан Марло

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Голос в ночи Une voix dans la nuit
Сезон 3 Серия 1
9 апреля 2019
Американские горки Grand Huit
Сезон 3 Серия 2
22 октября 2019
Некоторые любовные страдания Quelques maux d'amour
Сезон 3 Серия 3
29 октября 2019
Мира и здоровья, Марло! Pace e salute, Marleau !
Сезон 3 Серия 4
18 февраля 2020
Вдовы, но не слишком Veuves mais pas trop
Сезон 3 Серия 5
25 февраля 2020
Дерево рабов L'arbre aux esclaves
Сезон 3 Серия 6
27 октября 2020
Ледяная королева La reine des glaces
Сезон 3 Серия 7
13 октября 2020
От имени сына Au nom du fils
Сезон 3 Серия 8
2 апреля 2021
График выхода всех сериалов
Литровые бутылки от лимонадов режу вдоль и поперёк: на даче заменяют 5 полезных вещей – в саду и огороде незаменимы
Тыква лежит до следующей осени и пахнет, как свежая: не сушу и не замораживаю, ведь есть этот «ленивый» способ
Тащу из Fix Price деревянную посуду ящиками по 10 штук — стоит копейки, но для дома и дачи нет вещи нужнее
8 фантастических триллеров короче 2 часов: никакой мышиной возни, сюжет скачет с места в карьер
«Невский-8» задерживается, но этот сериал с Паламарчуком не даст заскучать — 8,1 на «Кинопоиске» и «смотришь залпом»
«Ужасный фильм, давно пора его запретить»: почему Ларичева из «Благословите женщину» в XXI веке называют тираном №1
15 сентября в цифре выходит «Новый "Парк Юрского"»: боевик с динозаврами может зайти всем фанатам Спилберга
Экранизацию этого Sci-Fi считали невозможной — пока за дело не взялись авторы «Игры престолов»: 7,5 на IMDb уже в кармане
Еще один сюрприз от НТВ: стартовали съёмки «Ботаников» — исторической драмы с необычным взглядом на войну (подробности тут)
До нового 11 сентября оставались считаные дни: в этом всеми забытом детективе НТВ герой Трубинера спасает Россию
Фанаты Кинга, что с лицами? Новая «Кэрри» ещё не вышла, но из-за грубого ляпа на ней уже ставят крест
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше