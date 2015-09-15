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Капитан Марло 2015, 1 сезон
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Сериалы
Капитан Марло
Сезоны
Сезон 1
Capitaine Marleau
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
15 сентября 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
7
Продолжительность сезона
10 часов 30 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.9
IMDb
Список серий сериала Капитан Марло
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Филипп Мюр
Philippe Muir
Сезон 1
Серия 1
15 сентября 2015
Поместье сестёр Мейер
Le Domaine des sœurs Meyer
Сезон 1
Серия 2
10 мая 2016
Тайны веры
Les Mystères de la foi
Сезон 1
Серия 3
6 сентября 2016
Туман в талассотерапии
Brouillard en thalasso
Сезон 1
Серия 4
13 сентября 2016
В стиле «тромп-л'ой»
En trompe-l'œil
Сезон 1
Серия 5
21 марта 2017
Ночь красной луны
La Nuit de la Lune rousse
Сезон 1
Серия 6
28 марта 2017
Под открытым небом
À ciel ouvert
Сезон 1
Серия 7
4 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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