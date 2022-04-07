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В терапии 2021 - 2022, 2 сезон
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В терапии
Сезоны
Сезон 2
En Thérapie
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
7 апреля 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
35
Продолжительность сезона
14 часов 35 минут
Актеры 2 сезона
Фредерик Пьеро
Жак Вебер
Шарлотта Гeнcбур
Эй Айдара
Sharif Andoura
Сюзанн Линдон
Все актеры 2 сезона
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
8.2
IMDb
Список серий сериала В терапии
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Инес — понедельник, 18 мая 2020 г., 9:00
Inès – lundi 18 mai 2020, 9 h
Сезон 2
Серия 1
7 апреля 2022
Робин — вторник, 19 мая 2020 г., 17:00
Robin – mardi 19 mai 2020, 17 h
Сезон 2
Серия 2
7 апреля 2022
Лидия — среда, 20 мая 2020 г., 9:00
Lydia – mercredi 20 mai 2020, 9 h
Сезон 2
Серия 3
7 апреля 2022
Ален — четверг, 21 мая 2020 г., 20:00
Alain – jeudi 21 mai 2020, 20 h
Сезон 2
Серия 4
7 апреля 2022
Клэр — пятница, 22 мая 2020 г., 18:00
Claire – vendredi 22 mai 2020, 18 h
Сезон 2
Серия 5
7 апреля 2022
Инес — понедельник, 25 мая 2020 г., 7:30
Inès – lundi 25 mai 2020, 7 h 30
Сезон 2
Серия 6
14 апреля 2022
Робин — вторник, 26 мая 2020 г., 17:00
Robin – mardi 26 mai 2020, 17 h
Сезон 2
Серия 7
14 апреля 2022
Лидия — среда, 27 мая 2020 г., 9:00
Lydia – mercredi 27 mai 2020, 9 h
Сезон 2
Серия 8
14 апреля 2022
Ален — четверг, 28 мая 2020 г., 20:00
Alain – jeudi 28 mai 2020, 20 h
Сезон 2
Серия 9
14 апреля 2022
Клэр — пятница, 29 мая 2020 г., 18:00
Claire – vendredi 29 mai 2020, 18 h
Сезон 2
Серия 10
14 апреля 2022
Инес — понедельник, 1 июня 2020 г., 7:42
Inès – lundi 1er juin 2020, 7 h 42
Сезон 2
Серия 11
21 апреля 2022
Робин — вторник, 2 июня 2020 г., 17:00
Robin – mardi 2 juin 2020, 17 h
Сезон 2
Серия 12
21 апреля 2022
Лидия — среда, 3 июня 2020 г., 8:15
Lydia – mercredi 3 juin 2020, 8 h 15
Сезон 2
Серия 13
21 апреля 2022
Ален — четверг, 4 июня 2020 г., 20:30
Alain – jeudi 4 juin 2020, 20 h 30
Сезон 2
Серия 14
21 апреля 2022
Филипп — пятница, 5 июня 2020 г., 14:00
Philippe – vendredi 5 juin 2020, 14 h
Сезон 2
Серия 15
21 апреля 2022
Инес — понедельник, 8 июня 2020 г., 7:35
Inès – lundi 8 juin 2020, 7 h 35
Сезон 2
Серия 16
28 апреля 2022
Робин — вторник, 9 июня 2020 г., 17:00
Robin – mardi 9 juin 2020, 17 h
Сезон 2
Серия 17
28 апреля 2022
Лидия — среда, 10 июня 2020 г., 9:00
Lydia – mercredi 10 juin 2020, 9 h
Сезон 2
Серия 18
28 апреля 2022
Ален — четверг, 11 июня 2020 г., 20:00
Alain – jeudi 11 juin 2020, 20 h
Сезон 2
Серия 19
28 апреля 2022
Клэр — пятница, 12 июня 2020 г., 18:00
Claire – vendredi 12 juin 2020, 18 h
Сезон 2
Серия 20
28 апреля 2022
Инес — понедельник, 22 июня 2020 г., 7:30
Inès – lundi 22 juin 2020, 7 h 30
Сезон 2
Серия 21
5 мая 2022
Робин — вторник, 23 июня 2020 г., 15:00
Robin – mardi 23 juin 2020, 15 h
Сезон 2
Серия 22
5 мая 2022
Лидия — среда, 24 июня 2020 г., 9:00
Lydia – mercredi 24 juin 2020, 9 h
Сезон 2
Серия 23
5 мая 2022
Ален — четверг, 25 июня 2020 г., 20:00
Alain – jeudi 25 juin 2020, 20 h
Сезон 2
Серия 24
5 мая 2022
Клэр — пятница, 26 июня 2020 г., 18:00
Claire – vendredi 26 juin 2020, 18 h
Сезон 2
Серия 25
5 мая 2022
Инес — понедельник, 29 июня 2020 г., 7:30
Inès – lundi 29 juin 2020, 7 h 30
Сезон 2
Серия 26
12 мая 2022
Робин — вторник, 30 июня 2020 г., 17:00
Robin – mardi 30 juin 2020, 17 h
Сезон 2
Серия 27
12 мая 2022
Лидия — среда, 1 июля 2020 г., 9:00
Lydia – mercredi 1er juillet 2020, 9 h
Сезон 2
Серия 28
12 мая 2022
Ален и Анук — четверг, 2 июля 2020 г., 13:00
Alain et Anouk – jeudi 2 juillet 2020, 13 h
Сезон 2
Серия 29
12 мая 2022
Клэр — пятница, 3 июля 2020 г., 18:00
Claire – vendredi 3 juillet 2020, 18 h
Сезон 2
Серия 30
12 мая 2022
Инес — понедельник, 6 июля 2020 г., 7:30
Inès – lundi 6 juillet 2020, 7 h 30
Сезон 2
Серия 31
19 мая 2022
Робин — вторник, 7 июля 2020 г., 17:00
Robin – mardi 7 juillet 2020, 17 h
Сезон 2
Серия 32
19 мая 2022
Лидия — среда, 8 июля 2020 г., 9:30
Lydia – mercredi 8 juillet 2020, 9 h 30
Сезон 2
Серия 33
19 мая 2022
Ален — четверг, 9 июля 2020 г., 20:00
Alain – jeudi 9 juillet 2020, 20 h
Сезон 2
Серия 34
19 мая 2022
Клэр — пятница, 10 июля 2020 г., 18:00
Claire – vendredi 10 juillet 2020, 18 h
Сезон 2
Серия 35
19 мая 2022
График выхода всех сериалов
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