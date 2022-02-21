Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

НЛО 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала НЛО
Киноафиша Сериалы НЛО Сезоны Сезон 2
OVNI(s)
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «НЛО»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Épisode 1
Сезон 2 Серия 1
21 февраля 2022
Серия 2 Épisode 2
Сезон 2 Серия 2
21 февраля 2022
Серия 3 Épisode 3
Сезон 2 Серия 3
21 февраля 2022
Серия 4 Épisode 4
Сезон 2 Серия 4
28 февраля 2022
Серия 5 Épisode 5
Сезон 2 Серия 5
28 февраля 2022
Серия 6 Épisode 6
Сезон 2 Серия 6
28 февраля 2022
Серия 7 Épisode 7
Сезон 2 Серия 7
7 марта 2022
Серия 8 Épisode 8
Сезон 2 Серия 8
7 марта 2022
Серия 9 Épisode 9
Сезон 2 Серия 9
7 марта 2022
Серия 10 Épisode 10
Сезон 2 Серия 10
14 марта 2022
Серия 11 Épisode 11
Сезон 2 Серия 11
14 марта 2022
Серия 12 Épisode 12
Сезон 2 Серия 12
14 марта 2022
График выхода всех сериалов
Советское молоко прокисало за пару дней, зато сейчас стоит неделями: думали, в СССР было качество лучше? Как бы не так
Водителей-пенсионеров ждут жесткие проверки на дорогах с июня? В МВД объяснили, к чему готовиться старикам – тестов будет несколько
Случайно удалил MAX с «Айфона», что теперь делать? Нашел 2 простых способа вернуть мессенджер – №1 поможет в 10 случаях из 10
Ужасную «Кавказская пленницу!» помнят все: есть ли ремейки у 5 других культовых фильмов СССР (тест)
Лучше всякого свидания: нашла 5 сериалов для идеального «диванного» вечера со второй половинкой
Изгиб обнимать не предлагаем, а вот пройти тест – пожалуйста: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с гитарой
4-й сезон «Магической битвы» ближе, чем кажется: обводите дату – Годжо не распечатают, но все равно будет приятно
Не устроил финал «Очень странных дел» – включила этот сериал Netflix и залипла: «за каких-то 210 минут ты влюбляешься»
«Хороший тест, надо брать»: вспомните 5 деталей из «Служебного романа» – без ошибок справятся только фанаты
Теперь он не Карлсон, а Карусон-сан: ИИ превратил любимый мульт детства в аниме – фанатам Миядзаки стоит увидеть (фото)
Про «Черное зеркало» забудете надолго: 6 длинных sci-fi сериалов с рейтингом 8.1+ — у № 3 сразу 41 сезон, осилите?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше