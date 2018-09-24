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Золото 2017 - 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Золото
Киноафиша Сериалы Золото Сезоны Сезон 2
Guyane 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Золото»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Золото ваянов L'or des Wayanas
Сезон 2 Серия 1
24 сентября 2018
Предательство Trahison
Сезон 2 Серия 2
24 сентября 2018
Токо Toko
Сезон 2 Серия 3
1 октября 2018
Транспортный ад L'enfer du transport
Сезон 2 Серия 4
1 октября 2018
Отравление Empoisonnement
Сезон 2 Серия 5
8 октября 2018
Месть Représailles
Сезон 2 Серия 6
8 октября 2018
Взрыв Explosion
Сезон 2 Серия 7
15 октября 2018
Дуэль Duel
Сезон 2 Серия 8
15 октября 2018
График выхода всех сериалов
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