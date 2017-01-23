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Золото 2017 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Золото
Киноафиша Сериалы Золото Сезоны Сезон 1
Guyane 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Золото»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Неизвестная земля Terre inconnue
Сезон 1 Серия 1
23 января 2017
Св. Илия St. Elias
Сезон 1 Серия 2
23 января 2017
Золотоискатель Garimpeiro
Сезон 1 Серия 3
30 января 2017
Сара Бернар Sarah Bernhardt
Сезон 1 Серия 4
30 января 2017
Томазиньо Tomasinho
Сезон 1 Серия 5
6 февраля 2017
Программа «Гаррота» Garrota Di Program
Сезон 1 Серия 6
6 февраля 2017
Пиколет Pikolet
Сезон 1 Серия 7
13 февраля 2017
Для металлической ручки Pour une poignée de métal
Сезон 1 Серия 8
13 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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