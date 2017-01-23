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Золото 2017 - 2018 1 сезон
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Сериалы
Золото
Сезоны
Сезон 1
Guyane
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
23 января 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 56 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Золото»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Неизвестная земля
Terre inconnue
Сезон 1
Серия 1
23 января 2017
Св. Илия
St. Elias
Сезон 1
Серия 2
23 января 2017
Золотоискатель
Garimpeiro
Сезон 1
Серия 3
30 января 2017
Сара Бернар
Sarah Bernhardt
Сезон 1
Серия 4
30 января 2017
Томазиньо
Tomasinho
Сезон 1
Серия 5
6 февраля 2017
Программа «Гаррота»
Garrota Di Program
Сезон 1
Серия 6
6 февраля 2017
Пиколет
Pikolet
Сезон 1
Серия 7
13 февраля 2017
Для металлической ручки
Pour une poignée de métal
Сезон 1
Серия 8
13 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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