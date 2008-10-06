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XIII: Заговор 2008, 1 сезон
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Сериалы
XIII: Заговор
Сезоны
Сезон 1
XIII: The Conspiracy
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 октября 2008
Год выпуска
2008
Количество серий
2
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «XIII: Заговор»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
День Чёрного Солнца
Day of the Black Sun
Сезон 1
Серия 1
6 октября 2008
Все слёзы ада
All the Tears of Hell
Сезон 1
Серия 2
13 октября 2008
График выхода всех сериалов
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