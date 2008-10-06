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XIII: Заговор 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала XIII: Заговор
Киноафиша Сериалы XIII: Заговор Сезоны Сезон 1
XIII: The Conspiracy
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «XIII: Заговор»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
День Чёрного Солнца Day of the Black Sun
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2008
Все слёзы ада All the Tears of Hell
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2008
График выхода всех сериалов
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