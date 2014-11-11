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Спираль 2005 - 2020 5 сезон
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Сериалы
Спираль
Сезоны
Сезон 5
Engrenages
Оригинальное название
Episode 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
11 ноября 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
12
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Актеры 5 сезона
Кэролайн Пруст
Грегори Фетусси
Филипп Дюкло
Фред Бьянкони
Тьерри Годар
Одри Флеро
Все актеры 5 сезона
Рейтинг сериала
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голосов
8.5
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Спираль»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1
Episode 1
Сезон 5
Серия 1
11 ноября 2014
Серия 2
Episode 2
Сезон 5
Серия 2
11 ноября 2014
Серия 3
Episode 3
Сезон 5
Серия 3
17 ноября 2014
Серия 4
Episode 4
Сезон 5
Серия 4
17 ноября 2014
Серия 5
Episode 5
Сезон 5
Серия 5
24 ноября 2014
Серия 6
Episode 6
Сезон 5
Серия 6
24 ноября 2014
Серия 7
Episode 7
Сезон 5
Серия 7
1 декабря 2014
Серия 8
Episode 8
Сезон 5
Серия 8
1 декабря 2014
Серия 9
Episode 9
Сезон 5
Серия 9
8 декабря 2014
Серия 10
Episode 10
Сезон 5
Серия 10
8 декабря 2014
Серия 11
Episode 11
Сезон 5
Серия 11
15 декабря 2014
Серия 12
Episode 12
Сезон 5
Серия 12
15 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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