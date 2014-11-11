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Спираль 2005 - 2020 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Спираль
Киноафиша Сериалы Спираль Сезоны Сезон 5
Engrenages
Оригинальное название Episode 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 11 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут

Актеры 5 сезона

Кэролайн Пруст
Грегори Фетусси
Грегори Фетусси
Филипп Дюкло
Фред Бьянкони
Тьерри Годар
Тьерри Годар
Одри Флеро
Одри Флеро
Все актеры 5 сезона

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Спираль»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
11 ноября 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
11 ноября 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
17 ноября 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
17 ноября 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 5 Серия 5
24 ноября 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 5 Серия 6
24 ноября 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 5 Серия 7
1 декабря 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 5 Серия 8
1 декабря 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 5 Серия 9
8 декабря 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 5 Серия 10
8 декабря 2014
Серия 11 Episode 11
Сезон 5 Серия 11
15 декабря 2014
Серия 12 Episode 12
Сезон 5 Серия 12
15 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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