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Дом терпимости 2010 - 2013, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дом терпимости
Киноафиша Сериалы Дом терпимости Сезоны Сезон 2
Maison Close
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 февраля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут

Актеры 2 сезона

Анн Шаррье
Анн Шаррье
Джемайма Уэст
Джемайма Уэст
Валери Карсенти
Микаэль Коэн
Микаэль Коэн
Катрин Хосмалин
Микаэль Абитбуль
Микаэль Абитбуль
Все актеры 2 сезона

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Дом терпимости»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Épisode 1
Сезон 2 Серия 1
4 февраля 2013
Серия 2 Épisode 2
Сезон 2 Серия 2
4 февраля 2013
Серия 3 Épisode 3
Сезон 2 Серия 3
11 февраля 2013
Серия 4 Épisode 4
Сезон 2 Серия 4
11 февраля 2013
Серия 5 Épisode 5
Сезон 2 Серия 5
18 февраля 2013
Серия 6 Épisode 6
Сезон 2 Серия 6
18 февраля 2013
Серия 7 Épisode 7
Сезон 2 Серия 7
25 февраля 2013
Серия 8 Épisode 8
Сезон 2 Серия 8
25 февраля 2013
График выхода всех сериалов
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