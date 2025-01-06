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Призраки моря 1 сезон смотреть онлайн
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Киноафиша
Сериалы
Призраки моря
Сезоны
Сезон 1
Rivages
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
6
Продолжительность сезона
5 часов 12 минут
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Смотреть за 1
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Рейтинг сериала
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0
голосов
5.8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Призраки моря»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Épisode 1
Сезон 1
Серия 1
6 января 2025
Серия 2
Épisode 2
Сезон 1
Серия 2
6 января 2025
Серия 3
Épisode 3
Сезон 1
Серия 3
13 января 2025
Серия 4
Épisode 4
Сезон 1
Серия 4
13 января 2025
Серия 5
Épisode 5
Сезон 1
Серия 5
20 января 2025
Серия 6
Épisode 6
Сезон 1
Серия 6
20 января 2025
График выхода всех сериалов
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