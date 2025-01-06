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Призраки моря 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Призраки моря
Киноафиша Сериалы Призраки моря Сезоны Сезон 1
Rivages 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Призраки моря»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
6 января 2025
Серия 2 Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
6 января 2025
Серия 3 Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
13 января 2025
Серия 4 Épisode 4
Сезон 1 Серия 4
13 января 2025
Серия 5 Épisode 5
Сезон 1 Серия 5
20 января 2025
Серия 6 Épisode 6
Сезон 1 Серия 6
20 января 2025
График выхода всех сериалов
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