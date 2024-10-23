Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Исчезновение Кимми Диоре 2024, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Исчезновение Кимми Диоре
Сезоны
Сезон 1
Les enfants sont rois
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
23 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Исчезновение Кимми Диоре»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Исчезновение
La disparition
Сезон 1
Серия 1
23 октября 2024
Рыцарь
Le chevalier
Сезон 1
Серия 2
23 октября 2024
Матери и дочери
Mères et filles
Сезон 1
Серия 3
23 октября 2024
Скольжение
Dérapage
Сезон 1
Серия 4
23 октября 2024
Карта памяти
Carte mémoire
Сезон 1
Серия 5
23 октября 2024
Белая зона
Zone blanche
Сезон 1
Серия 6
23 октября 2024
График выхода всех сериалов
Вожусь в огороде без перчаток с утра до вечера, а руки как у королевы: секрет прост как 3 рубля
В июне лью на всходы моркови этот простой раствор — муха облетает грядку стороной, а урожай бьет рекорды
Массовый обман россиян на АЗС — табличка на дверях предупредит, что здесь вас одурачат
Не устроил финал «Очень странных дел» – включила этот сериал Netflix и залипла: «за каких-то 210 минут ты влюбляешься»
«Хороший тест, надо брать»: вспомните 5 деталей из «Служебного романа» – без ошибок справятся только фанаты
Про «Черное зеркало» забудете надолго: 6 длинных sci-fi сериалов с рейтингом 8.1+ — у № 3 сразу 41 сезон, осилите?
Теперь он не Карлсон, а Карусон-сан: ИИ превратил любимый мульт детства в аниме – фанатам Миядзаки стоит увидеть (фото)
4-й сезон «Магической битвы» ближе, чем кажется: обводите дату – Годжо не распечатают, но все равно будет приятно
Вперед и с песней — музыкальный тест! Вспомните 5 советских фильмов по отрывку из хита, который слышал каждый
Лучше всякого свидания: нашла 5 сериалов для идеального «диванного» вечера со второй половинкой
Ужасную «Кавказская пленницу!» помнят все: есть ли ремейки у 5 других культовых фильмов СССР (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667