Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Реванш 2024, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Реванш
Сезоны
Сезон 1
Rematch
Название
Сезон 1
Премьера сезона
17 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
6
Продолжительность сезона
5 часов 12 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Реванш»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Épisode 1
Сезон 1
Серия 1
17 октября 2024
Серия 2
Épisode 2
Сезон 1
Серия 2
17 октября 2024
Серия 3
Épisode 3
Сезон 1
Серия 3
17 октября 2024
Серия 4
Épisode 4
Сезон 1
Серия 4
24 октября 2024
Серия 5
Épisode 5
Сезон 1
Серия 5
24 октября 2024
Серия 6
Épisode 6
Сезон 1
Серия 6
24 октября 2024
График выхода всех сериалов
С июня без MAX будет сложнее? Что изменится для тех, кто не установил новый мессенджер — кажется, гайки закручивают еще сильнее
Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный
У россиян начали забирать по 30% маткапитала: до 200 000 рублей улетают «в трубу» из-за одного решения
«Хочешь — пирожного, хочешь — мороженого»: а наш тест на 7 вопросов щелкают только сладкоежки
«Ах ты, бродяга! Смертный прыщ!»: сможете вспомнить реплики героев по одному кадру из советского кино? Ой, как будет сложно (тест)
Ради 3-х детективов хочется стереть память сразу же: держат в напряжении до титров – не зря оценки 7.9 и выше
Берегись не автомобиля, а ошибиться в тесте: только знатоки вспомнят 5 кинолент СССР по машинам в кадре
СОБР вывез Расторгуева в лес: «Шеф» возвращается — 30 серий, тайна гибели семьи генерала и вопрос, который бесит фанатов
Все могут короли, а сможете ли вы? Только те, кто вырос на советских сказках, наберут 6 из 6 — сложный тест для тех, кому 35+
За эти 3 российских сериала совсем не стыдно: глянула и не жалею – есть даже наши «Очень странные дела»
«Тест — дело тонкое»: спорим, не угадаете 5 кинохитов СССР по цитате о солнце?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667