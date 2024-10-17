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Реванш 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Реванш
Киноафиша Сериалы Реванш Сезоны Сезон 1
Rematch
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Реванш»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2024
Серия 2 Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2024
Серия 3 Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2024
Серия 4 Épisode 4
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2024
Серия 5 Épisode 5
Сезон 1 Серия 5
24 октября 2024
Серия 6 Épisode 6
Сезон 1 Серия 6
24 октября 2024
График выхода всех сериалов
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