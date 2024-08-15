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Уиджа: Смертельные каникулы 2024, 1 сезон
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Уиджа: Смертельные каникулы
Сезоны
Сезон 1
Ouija un été meurtrier
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
15 августа 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
6
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Актеры 1 сезона
Брюно Соло
Патрик Милле
Офелия Колб
Анн Ле Ни
Катрин Муше
Рафаэль Агоге
Все актеры 1 сезона
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.8
IMDb
Список серий сериала Уиджа: Смертельные каникулы
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Проклятие
Malédiction
Сезон 1
Серия 1
15 августа 2024
Осквернение
Profanation
Сезон 1
Серия 2
15 августа 2024
Франция
France
Сезон 1
Серия 3
15 августа 2024
Ночь падающих звезд
La nuit des étoiles filantes
Сезон 1
Серия 4
22 августа 2024
Севильская ночь
La nuit de Séville
Сезон 1
Серия 5
22 августа 2024
Катарсис
Catharsis
Сезон 1
Серия 6
22 августа 2024
График выхода всех сериалов
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