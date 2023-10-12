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Альфонс 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Альфонс
Киноафиша Сериалы Альфонс Сезоны Сезон 1
Alphonse
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

Рейтинг сериала

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7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Альфонс»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2023
Серия 2 Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2023
Серия 3 Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2023
Серия 4 Épisode 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2023
Серия 5 Épisode 5
Сезон 1 Серия 5
26 октября 2023
Серия 6 Épisode 6
Сезон 1 Серия 6
2 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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