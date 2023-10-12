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Альфонс 2023, 1 сезон
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Киноафиша
Сериалы
Альфонс
Сезоны
Сезон 1
Alphonse
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
12 октября 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
6
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Альфонс»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Épisode 1
Сезон 1
Серия 1
12 октября 2023
Серия 2
Épisode 2
Сезон 1
Серия 2
12 октября 2023
Серия 3
Épisode 3
Сезон 1
Серия 3
12 октября 2023
Серия 4
Épisode 4
Сезон 1
Серия 4
19 октября 2023
Серия 5
Épisode 5
Сезон 1
Серия 5
26 октября 2023
Серия 6
Épisode 6
Сезон 1
Серия 6
2 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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