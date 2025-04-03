С июня без MAX будет сложнее? Что изменится для тех, кто не установил новый мессенджер — кажется, гайки закручивают еще сильнее

У россиян начали забирать по 30% маткапитала: до 200 000 рублей улетают «в трубу» из-за одного решения

Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности

Все могут короли, а сможете ли вы? Только те, кто вырос на советских сказках, наберут 6 из 6 — сложный тест для тех, кому 35+

«Ландыши» повторили роковую ошибку «Первого отдела»: новый сезон будет, но «зачем он такой теперь нам нужен-то, а?!»

Наткнулся на теорию по 6-й серии и все понял о будущем «Извне»: зачем Человек в жёлтом напоил отца Виктора кровью

За эти 3 российских сериала совсем не стыдно: глянула и не жалею – есть даже наши «Очень странные дела»

СОБР вывез Расторгуева в лес: «Шеф» возвращается — 30 серий, тайна гибели семьи генерала и вопрос, который бесит фанатов

«Магическую битву» в апреле-2026 смотрели очень много: но еще популярнее оказались 2 сериала – и это вообще не аниме

Ради 3-х детективов хочется стереть память сразу же: держат в напряжении до титров – не зря оценки 7.9 и выше