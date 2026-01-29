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Сигнал 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сигнал
Киноафиша Сериалы Сигнал Сезоны Сезон 1
Le Signal 149 kHz
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 января 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb

Список серий сериала Сигнал

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 января 2026
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 января 2026
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 января 2026
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 января 2026
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 января 2026
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 января 2026
График выхода всех сериалов
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