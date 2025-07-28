Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Чудесный чудной мир Гамбола 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чудесный чудной мир Гамбола
Киноафиша Сериалы Чудесный чудной мир Гамбола Сезоны Сезон 1
The Wonderfully Weird World of Gumball 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 20
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.5 IMDb

Список серий сериала Чудесный чудной мир Гамбола

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Бургер The Burger
Сезон 1 Серия 1
28 июля 2025
Помощник The Assistant
Сезон 1 Серия 2
28 июля 2025
Расстояние The Distance
Сезон 1 Серия 3
28 июля 2025
Вещь The Thing
Сезон 1 Серия 4
28 июля 2025
Задницы The Butts
Сезон 1 Серия 5
28 июля 2025
Трафик The Traffic
Сезон 1 Серия 6
28 июля 2025
Астрологический The Astrological
Сезон 1 Серия 7
28 июля 2025
Чирлидерша The Cheerleader
Сезон 1 Серия 8
28 июля 2025
Скучный The Boring
Сезон 1 Серия 9
28 июля 2025
Учитель The Teacher
Сезон 1 Серия 10
28 июля 2025
Приложение The App
Сезон 1 Серия 11
28 июля 2025
Вход The Entrance
Сезон 1 Серия 12
28 июля 2025
Письмо The Letter
Сезон 1 Серия 13
28 июля 2025
Кишечник The Gut
Сезон 1 Серия 14
28 июля 2025
Морщина The Wrinkle
Сезон 1 Серия 15
28 июля 2025
Гурман The Gourmet
Сезон 1 Серия 16
28 июля 2025
Бассейн The Pool
Сезон 1 Серия 17
28 июля 2025
Портрет The Portrait
Сезон 1 Серия 18
28 июля 2025
Восхождение The Climb
Сезон 1 Серия 19
28 июля 2025
Амадайн The Amadain
Сезон 1 Серия 20
28 июля 2025
График выхода всех сериалов
Тыква лежит до следующей осени и пахнет, как свежая: не сушу и не замораживаю, ведь есть этот «ленивый» способ
Не «Доместос» и не сода: заливаю вечером 1 стакан в унитаз — утром он сияет как алмаз: ни жёлтых полос, ни вони
Европейцы давно зарыли погреба на дачах: все запасы хранят в особом подземном холодильнике – в России о таком ни сном ни духом
«Включал ради юмора – в итоге танцевал на титрах»: иностранцы пляшут под советскую комедию, о которой в России почти все забыли
Лишь у одного фильма Гая Ричи есть продолжение — спустя 17 лет оно внезапно рвет все чарты на пару с новыми «Джентльменами»
Королю комедии 60 лет — собрали 5 лучших фильмов Адама Сэндлера с самыми высокими оценками на IMDb
Джордж Р.Р. Мартин назвал любимчика в «Игре престолов» — и это не Джон Сноу, и даже не Дейнерис
Ключи от квартиры, где деньги лежат — ваши, если угадаете 6 фильмов СССР по домашней обстановке
Понравился «Выход 8»? Тогда посмотрите «Закулисье реальности» 2026 года — меня он напугал даже сильнее
Гости дорогие, у нас тест — с пылу с жару: взгляните на пирог и назовите, из какого он советского фильма
В России пересняли культовую «Красотку» — и «приятно удивили» зрителей: вместо Джулии Робертс — Старшенбаум, и это не все сюрпризы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше