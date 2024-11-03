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Звездные танцы (2024), 1 сезон
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Звездные танцы
Сезоны
Сезон 1
Zvezdnye tancy
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 ноября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
10
Продолжительность сезона
20 часов 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
6.6
IMDb
Список серий телешоу Звездные танцы
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1
Серия 1
3 ноября 2024
Выпуск 2
Сезон 1
Серия 2
10 ноября 2024
Выпуск 3
Сезон 1
Серия 3
17 ноября 2024
Выпуск 4
Сезон 1
Серия 4
24 ноября 2024
Выпуск 5
Сезон 1
Серия 5
30 ноября 2024
Выпуск 6
Сезон 1
Серия 6
7 декабря 2024
Выпуск 7
Сезон 1
Серия 7
14 декабря 2024
Выпуск 8
Сезон 1
Серия 8
21 декабря 2024
Выпуск 9. Финал
Сезон 1
Серия 9
28 декабря 2024
Выпуск 10. Новогодний Гала-Концерт
Сезон 1
Серия 10
30 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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