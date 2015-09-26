После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы

Мешаю манку с молоком и делаю ньокки — вкуснятину по-итальянски с сырной корочкой

Сосед привез навоз, а с ним и медведку? Агроном раскрыла, как спасти участок от вредителей – никакие бархатцы не помогут

Ради 3-х детективов хочется стереть память сразу же: держат в напряжении до титров – не зря оценки 7.9 и выше

За эти 3 российских сериала совсем не стыдно: глянула и не жалею – есть даже наши «Очень странные дела»

Все могут короли, а сможете ли вы? Только те, кто вырос на советских сказках, наберут 6 из 6 — сложный тест для тех, кому 35+

«Ах ты, бродяга! Смертный прыщ!»: сможете вспомнить реплики героев по одному кадру из советского кино? Ой, как будет сложно (тест)

СОБР вывез Расторгуева в лес: «Шеф» возвращается — 30 серий, тайна гибели семьи генерала и вопрос, который бесит фанатов

«Хочешь — пирожного, хочешь — мороженого»: а наш тест на 7 вопросов щелкают только сладкоежки

«Магическую битву» в апреле-2026 смотрели очень много: но еще популярнее оказались 2 сериала – и это вообще не аниме