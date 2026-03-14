В 1 сезоне сериала «Доктор Грех» жизнь известной актрисы Момо кажется идеальной: она готовится к свадьбе с Джу Шином — блестящим нейрохирургом и директором клиники, у которого есть всё. Но внезапная авария рушит их планы: тело Момо остаётся невредимым, а мозг получает смертельные повреждения, погружая её в кому. Перед лицом неминуемой потери гениальный врач Джу Шин принимает отчаянное решение и переступает границы дозволенного. В попытке спасти любимую он проводит беспрецедентную операцию по «пересадке души», вселяя в тело Момо другое сознание. Когда она открывает глаза, в её теле оказывается совершенно незнакомая душа. Но если в теле любимого человека живёт кто-то другой — можно ли считать, что любовь уцелела? Запретный выбор, сделанный во имя спасения, оборачивается чередой необратимых последствий и непредсказуемой судьбой.