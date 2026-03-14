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Доктор Шин 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Доктор Шин
Киноафиша Сериалы Доктор Шин Сезоны Сезон 1
Dakteo Sin 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Шин»

В 1 сезоне сериала «Доктор Грех» жизнь известной актрисы Момо кажется идеальной: она готовится к свадьбе с Джу Шином — блестящим нейрохирургом и директором клиники, у которого есть всё. Но внезапная авария рушит их планы: тело Момо остаётся невредимым, а мозг получает смертельные повреждения, погружая её в кому. Перед лицом неминуемой потери гениальный врач Джу Шин принимает отчаянное решение и переступает границы дозволенного. В попытке спасти любимую он проводит беспрецедентную операцию по «пересадке души», вселяя в тело Момо другое сознание. Когда она открывает глаза, в её теле оказывается совершенно незнакомая душа. Но если в теле любимого человека живёт кто-то другой — можно ли считать, что любовь уцелела? Запретный выбор, сделанный во имя спасения, оборачивается чередой необратимых последствий и непредсказуемой судьбой.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Доктор Шин»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2026
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 марта 2026
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2026
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2026
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 марта 2026
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 марта 2026
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 апреля 2026
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
5 апреля 2026
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
11 апреля 2026
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 апреля 2026
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
18 апреля 2026
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 апреля 2026
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
25 апреля 2026
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
26 апреля 2026
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
2 мая 2026
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
3 мая 2026
График выхода всех сериалов
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