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Как я стал таким плохим? 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Как я стал таким плохим?
Киноафиша Сериалы Как я стал таким плохим? Сезоны Сезон 1
Kak ya stal takim plohim? 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 24 минуты

Рейтинг сериала

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Список серий 1-го сезона сериала «Как я стал таким плохим?»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Pre party
Сезон 1 Серия 1
1 января 2025
Party
Сезон 1 Серия 2
1 января 2025
After Party
Сезон 1 Серия 3
1 января 2025
График выхода всех сериалов
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