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Как я стал таким плохим? 2025, 1 сезон
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Как я стал таким плохим?
Сезоны
Сезон 1
Kak ya stal takim plohim?
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
3
Продолжительность сезона
1 час 24 минуты
Рейтинг сериала
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Список серий 1-го сезона сериала «Как я стал таким плохим?»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Pre party
Сезон 1
Серия 1
1 января 2025
Party
Сезон 1
Серия 2
1 января 2025
After Party
Сезон 1
Серия 3
1 января 2025
График выхода всех сериалов
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