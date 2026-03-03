В 1 сезоне шоу «Чадо из ада. Предки» на телеканале «Ю» создатели проекта решают поменять правила игры: если раньше они перевоспитывали трудных подростков, то теперь за помощью пришли те, кто когда-то сам стоял по ту сторону баррикад. Бывшие юные мажоры, прошедшие через жёсткие методы воспитания в предыдущих сезонах, просят отправить на перековку... их собственных родителей! Ведь именно мамы и папы, по мнению героев, вырастили их избалованными и капризными, а значит, теперь пришло время старшему поколению отвечать за свои ошибки. Команда шоу не смогла отказать такой дерзкой идее и отправляет родителей в самое настоящее испытание, где им предстоит понять, каково это — быть на месте своих непослушных детей.