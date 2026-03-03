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Чадо из ада. Предки (2026), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Чадо из ада. Предки
Киноафиша Сериалы Чадо из ада. Предки Сезоны Сезон 1
Chado iz ada Predki 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 10
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Чадо из ада. Предки»

В 1 сезоне шоу «Чадо из ада. Предки» на телеканале «Ю» создатели проекта решают поменять правила игры: если раньше они перевоспитывали трудных подростков, то теперь за помощью пришли те, кто когда-то сам стоял по ту сторону баррикад. Бывшие юные мажоры, прошедшие через жёсткие методы воспитания в предыдущих сезонах, просят отправить на перековку... их собственных родителей! Ведь именно мамы и папы, по мнению героев, вырастили их избалованными и капризными, а значит, теперь пришло время старшему поколению отвечать за свои ошибки. Команда шоу не смогла отказать такой дерзкой идее и отправляет родителей в самое настоящее испытание, где им предстоит понять, каково это — быть на месте своих непослушных детей.

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Список серий 1-го сезона телешоу «Чадо из ада. Предки»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1. семья Кривенцевых
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2026
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2026
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
17 марта 2026
Выпуск 4. Семья Голиченко
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2026
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
31 марта 2026
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
7 апреля 2026
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
14 апреля 2026
Выпуск 8. Семья Борисовских
Сезон 1 Серия 8
21 апреля 2026
Выпуск 9. Семья Лунеговых
Сезон 1 Серия 9
28 апреля 2026
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
5 мая 2026
График выхода всех сериалов
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