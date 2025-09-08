Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Клуб Винкс: Магия возвращается 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Киноафиша
Сериалы
Клуб Винкс: Магия возвращается
Сезоны
Сезон 1
Winx Club: The Magic is Back
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
8 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
13
Продолжительность сезона
4 часа 59 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
4.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Клуб Винкс: Магия возвращается»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Новая фея в Альфее
A New Fairy in Alfea
Сезон 1
Серия 1
8 сентября 2025
Какая фея является ведьмой?
Which Fairy is Witch?
Сезон 1
Серия 2
8 сентября 2025
Винкс против Трикс
Winx v Trix
Сезон 1
Серия 3
8 сентября 2025
Хитрость от Трикс
A Trick by the Trix
Сезон 1
Серия 4
8 сентября 2025
Поход по магазинам
The Shopping Trip
Сезон 1
Серия 5
8 сентября 2025
В лес
Into the Woods
Сезон 1
Серия 6
8 сентября 2025
Темный расцвет
Dark Bloom
Сезон 1
Серия 7
8 сентября 2025
Рок-н-ролльные феи
Rock and Roll Fairies
Сезон 1
Серия 8
8 сентября 2025
Комната симуляции
The Simulation Room
Сезон 1
Серия 9
8 сентября 2025
Новая любовь Стеллы
Stella's New Crush
Сезон 1
Серия 10
8 сентября 2025
Новый враг
A New Enemy
Сезон 1
Серия 11
8 сентября 2025
Крепость Лайтрок
Lightrock Fortress
Сезон 1
Серия 12
8 сентября 2025
Сила пламени дракона
The Power of the Dragon Flame
Сезон 1
Серия 13
8 сентября 2025
График выхода всех сериалов
Зачем нужно солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным
Сосед привез навоз, а с ним и медведку? Агроном раскрыла, как спасти участок от вредителей – никакие бархатцы не помогут
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
«Ах ты, бродяга! Смертный прыщ!»: сможете вспомнить реплики героев по одному кадру из советского кино? Ой, как будет сложно (тест)
Берегись не автомобиля, а ошибиться в тесте: только знатоки вспомнят 5 кинолент СССР по машинам в кадре
Ради 3-х детективов хочется стереть память сразу же: держат в напряжении до титров – не зря оценки 7.9 и выше
«Ландыши» повторили роковую ошибку «Первого отдела»: новый сезон будет, но «зачем он такой теперь нам нужен-то, а?!»
Наткнулся на теорию по 6-й серии и все понял о будущем «Извне»: зачем Человек в жёлтом напоил отца Виктора кровью
СОБР вывез Расторгуева в лес: «Шеф» возвращается — 30 серий, тайна гибели семьи генерала и вопрос, который бесит фанатов
Marvel ищет нового Человека-паука? Холланд обещал передать эстафету, когда стукнет 30 лет — время пришло
За эти 3 российских сериала совсем не стыдно: глянула и не жалею – есть даже наши «Очень странные дела»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667