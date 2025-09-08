Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Клуб Винкс: Магия возвращается 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Клуб Винкс: Магия возвращается
Киноафиша Сериалы Клуб Винкс: Магия возвращается Сезоны Сезон 1
Winx Club: The Magic is Back 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 59 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Клуб Винкс: Магия возвращается»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Новая фея в Альфее A New Fairy in Alfea
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2025
Какая фея является ведьмой? Which Fairy is Witch?
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2025
Винкс против Трикс Winx v Trix
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2025
Хитрость от Трикс A Trick by the Trix
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2025
Поход по магазинам The Shopping Trip
Сезон 1 Серия 5
8 сентября 2025
В лес Into the Woods
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2025
Темный расцвет Dark Bloom
Сезон 1 Серия 7
8 сентября 2025
Рок-н-ролльные феи Rock and Roll Fairies
Сезон 1 Серия 8
8 сентября 2025
Комната симуляции The Simulation Room
Сезон 1 Серия 9
8 сентября 2025
Новая любовь Стеллы Stella's New Crush
Сезон 1 Серия 10
8 сентября 2025
Новый враг A New Enemy
Сезон 1 Серия 11
8 сентября 2025
Крепость Лайтрок Lightrock Fortress
Сезон 1 Серия 12
8 сентября 2025
Сила пламени дракона The Power of the Dragon Flame
Сезон 1 Серия 13
8 сентября 2025
График выхода всех сериалов
Зачем нужно солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным
Сосед привез навоз, а с ним и медведку? Агроном раскрыла, как спасти участок от вредителей – никакие бархатцы не помогут
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
«Ах ты, бродяга! Смертный прыщ!»: сможете вспомнить реплики героев по одному кадру из советского кино? Ой, как будет сложно (тест)
Берегись не автомобиля, а ошибиться в тесте: только знатоки вспомнят 5 кинолент СССР по машинам в кадре
Ради 3-х детективов хочется стереть память сразу же: держат в напряжении до титров – не зря оценки 7.9 и выше
«Ландыши» повторили роковую ошибку «Первого отдела»: новый сезон будет, но «зачем он такой теперь нам нужен-то, а?!»
Наткнулся на теорию по 6-й серии и все понял о будущем «Извне»: зачем Человек в жёлтом напоил отца Виктора кровью
СОБР вывез Расторгуева в лес: «Шеф» возвращается — 30 серий, тайна гибели семьи генерала и вопрос, который бесит фанатов
Marvel ищет нового Человека-паука? Холланд обещал передать эстафету, когда стукнет 30 лет — время пришло
За эти 3 российских сериала совсем не стыдно: глянула и не жалею – есть даже наши «Очень странные дела»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше