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Ефросинья 2010 - 2013 2 сезон
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Сериалы
Ефросинья
Сезоны
Сезон 2
Efrosina
12+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
25 февраля 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
261
Продолжительность сезона
187 часов 3 минуты
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
3.2
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Ефросинья»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2
Серия 1
25 февраля 2011
Серия 2
Сезон 2
Серия 2
28 февраля 2011
Серия 3
Сезон 2
Серия 3
1 марта 2011
Серия 4
Сезон 2
Серия 4
2 марта 2011
Серия 5
Сезон 2
Серия 5
3 марта 2011
Серия 6
Сезон 2
Серия 6
4 марта 2011
Серия 7
Сезон 2
Серия 7
7 марта 2011
Серия 8
Сезон 2
Серия 8
8 марта 2011
Серия 9
Сезон 2
Серия 9
9 марта 2011
Серия 10
Сезон 2
Серия 10
10 марта 2011
Серия 11
Сезон 2
Серия 11
11 марта 2011
Серия 12
Сезон 2
Серия 12
14 марта 2011
Серия 13
Сезон 2
Серия 13
15 марта 2011
Серия 14
Сезон 2
Серия 14
16 марта 2011
Серия 15
Сезон 2
Серия 15
17 марта 2011
Серия 16
Сезон 2
Серия 16
18 марта 2011
Серия 17
Сезон 2
Серия 17
21 марта 2011
Серия 18
Сезон 2
Серия 18
22 марта 2011
Серия 19
Сезон 2
Серия 19
23 марта 2011
Серия 20
Сезон 2
Серия 20
24 марта 2011
Серия 21
Сезон 2
Серия 21
25 марта 2011
Серия 22
Сезон 2
Серия 22
28 марта 2011
Серия 23
Сезон 2
Серия 23
29 марта 2011
Серия 24
Сезон 2
Серия 24
30 марта 2011
Серия 25
Сезон 2
Серия 25
31 марта 2011
Серия 26
Сезон 2
Серия 26
1 апреля 2011
Серия 27
Сезон 2
Серия 27
4 апреля 2011
Серия 28
Сезон 2
Серия 28
5 апреля 2011
Серия 29
Сезон 2
Серия 29
6 апреля 2011
Серия 30
Сезон 2
Серия 30
7 апреля 2011
Серия 31
Сезон 2
Серия 31
8 апреля 2011
Серия 32
Сезон 2
Серия 32
11 апреля 2011
Серия 33
Сезон 2
Серия 33
12 апреля 2011
Серия 34
Сезон 2
Серия 34
13 апреля 2011
Серия 35
Сезон 2
Серия 35
14 апреля 2011
Серия 36
Сезон 2
Серия 36
15 апреля 2011
Серия 37
Сезон 2
Серия 37
18 апреля 2011
Серия 38
Сезон 2
Серия 38
19 апреля 2011
Серия 39
Сезон 2
Серия 39
20 апреля 2011
Серия 40
Сезон 2
Серия 40
21 апреля 2011
Серия 41
Сезон 2
Серия 41
22 апреля 2011
Серия 42
Сезон 2
Серия 42
25 апреля 2011
Серия 43
Сезон 2
Серия 43
26 апреля 2011
Серия 44
Сезон 2
Серия 44
27 апреля 2011
Серия 45
Сезон 2
Серия 45
28 апреля 2011
Серия 46
Сезон 2
Серия 46
29 апреля 2011
Серия 47
Сезон 2
Серия 47
2 мая 2011
Серия 48
Сезон 2
Серия 48
3 мая 2011
Серия 49
Сезон 2
Серия 49
4 мая 2011
Серия 50
Сезон 2
Серия 50
5 мая 2011
Серия 51
Сезон 2
Серия 51
6 мая 2011
Серия 52
Сезон 2
Серия 52
9 мая 2011
Серия 53
Сезон 2
Серия 53
10 мая 2011
Серия 54
Сезон 2
Серия 54
11 мая 2011
Серия 55
Сезон 2
Серия 55
12 мая 2011
Серия 56
Сезон 2
Серия 56
13 мая 2011
Серия 57
Сезон 2
Серия 57
16 мая 2011
Серия 58
Сезон 2
Серия 58
17 мая 2011
Серия 59
Сезон 2
Серия 59
18 мая 2011
Серия 60
Сезон 2
Серия 60
19 мая 2011
Серия 61
Сезон 2
Серия 61
20 мая 2011
Серия 62
Сезон 2
Серия 62
23 мая 2011
Серия 63
Сезон 2
Серия 63
24 мая 2011
Серия 64
Сезон 2
Серия 64
25 мая 2011
Серия 65
Сезон 2
Серия 65
26 мая 2011
Серия 66
Сезон 2
Серия 66
27 мая 2011
Серия 67
Сезон 2
Серия 67
30 мая 2011
Серия 68
Сезон 2
Серия 68
31 мая 2011
Серия 69
Сезон 2
Серия 69
1 июня 2011
Серия 70
Сезон 2
Серия 70
2 июня 2011
Серия 71
Сезон 2
Серия 71
3 июня 2011
Серия 72
Сезон 2
Серия 72
6 июня 2011
Серия 73
Сезон 2
Серия 73
7 июня 2011
Серия 74
Сезон 2
Серия 74
8 июня 2011
Серия 75
Сезон 2
Серия 75
9 июня 2011
Серия 76
Сезон 2
Серия 76
10 июня 2011
Серия 77
Сезон 2
Серия 77
13 июня 2011
Серия 78
Сезон 2
Серия 78
14 июня 2011
Серия 79
Сезон 2
Серия 79
15 июня 2011
Серия 80
Сезон 2
Серия 80
16 июня 2011
Серия 81
Сезон 2
Серия 81
17 июня 2011
Серия 82
Сезон 2
Серия 82
20 июня 2011
Серия 83
Сезон 2
Серия 83
21 июня 2011
Серия 84
Сезон 2
Серия 84
22 июня 2011
Серия 85
Сезон 2
Серия 85
23 июня 2011
Серия 86
Сезон 2
Серия 86
24 июня 2011
Серия 87
Сезон 2
Серия 87
27 июня 2011
Серия 88
Сезон 2
Серия 88
28 июня 2011
Серия 89
Сезон 2
Серия 89
29 июня 2011
Серия 90
Сезон 2
Серия 90
30 июня 2011
Серия 91
Сезон 2
Серия 91
1 июля 2011
Серия 92
Сезон 2
Серия 92
4 июля 2011
Серия 93
Сезон 2
Серия 93
5 июля 2011
Серия 94
Сезон 2
Серия 94
6 июля 2011
Серия 95
Сезон 2
Серия 95
7 июля 2011
Серия 96
Сезон 2
Серия 96
8 июля 2011
Серия 97
Сезон 2
Серия 97
11 июля 2011
Серия 98
Сезон 2
Серия 98
12 июля 2011
Серия 99
Сезон 2
Серия 99
13 июля 2011
Серия 100
Сезон 2
Серия 100
14 июля 2011
Серия 101
Сезон 2
Серия 101
15 июля 2011
Серия 102
Сезон 2
Серия 102
18 июля 2011
Серия 103
Сезон 2
Серия 103
19 июля 2011
Серия 104
Сезон 2
Серия 104
20 июля 2011
Серия 105
Сезон 2
Серия 105
21 июля 2011
Серия 106
Сезон 2
Серия 106
22 июля 2011
Серия 107
Сезон 2
Серия 107
25 июля 2011
Серия 108
Сезон 2
Серия 108
26 июля 2011
Серия 109
Сезон 2
Серия 109
27 июля 2011
Серия 110
Сезон 2
Серия 110
28 июля 2011
Серия 111
Сезон 2
Серия 111
29 июля 2011
Серия 112
Сезон 2
Серия 112
1 августа 2011
Серия 113
Сезон 2
Серия 113
2 августа 2011
Серия 114
Сезон 2
Серия 114
3 августа 2011
Серия 115
Сезон 2
Серия 115
4 августа 2011
Серия 116
Сезон 2
Серия 116
5 августа 2011
Серия 117
Сезон 2
Серия 117
8 августа 2011
Серия 118
Сезон 2
Серия 118
9 августа 2011
Серия 119
Сезон 2
Серия 119
10 августа 2011
Серия 120
Сезон 2
Серия 120
11 августа 2011
Серия 121
Сезон 2
Серия 121
12 августа 2011
Серия 122
Сезон 2
Серия 122
15 августа 2011
Серия 123
Сезон 2
Серия 123
16 августа 2011
Серия 124
Сезон 2
Серия 124
17 августа 2011
Серия 125
Сезон 2
Серия 125
18 августа 2011
Серия 126
Сезон 2
Серия 126
19 августа 2011
Серия 127
Сезон 2
Серия 127
22 августа 2011
Серия 128
Сезон 2
Серия 128
23 августа 2011
Серия 129
Сезон 2
Серия 129
24 августа 2011
Серия 130
Сезон 2
Серия 130
25 августа 2011
Серия 131
Сезон 2
Серия 131
26 августа 2011
Серия 132
Сезон 2
Серия 132
29 августа 2011
Серия 133
Сезон 2
Серия 133
30 августа 2011
Серия 134
Сезон 2
Серия 134
31 августа 2011
Серия 135
Сезон 2
Серия 135
1 сентября 2011
Серия 136
Сезон 2
Серия 136
2 сентября 2011
Серия 137
Сезон 2
Серия 137
5 сентября 2011
Серия 138
Сезон 2
Серия 138
6 сентября 2011
Серия 139
Сезон 2
Серия 139
7 сентября 2011
Серия 140
Сезон 2
Серия 140
8 сентября 2011
Серия 141
Сезон 2
Серия 141
9 сентября 2011
Серия 142
Сезон 2
Серия 142
12 сентября 2011
Серия 143
Сезон 2
Серия 143
13 сентября 2011
Серия 144
Сезон 2
Серия 144
14 сентября 2011
Серия 145
Сезон 2
Серия 145
15 сентября 2011
Серия 146
Сезон 2
Серия 146
16 сентября 2011
Серия 147
Сезон 2
Серия 147
19 сентября 2011
Серия 148
Сезон 2
Серия 148
20 сентября 2011
Серия 149
Сезон 2
Серия 149
21 сентября 2011
Серия 150
Сезон 2
Серия 150
22 сентября 2011
Серия 151
Сезон 2
Серия 151
23 сентября 2011
Серия 152
Сезон 2
Серия 152
26 сентября 2011
Серия 153
Сезон 2
Серия 153
27 сентября 2011
Серия 154
Сезон 2
Серия 154
28 сентября 2011
Серия 155
Сезон 2
Серия 155
29 сентября 2011
Серия 156
Сезон 2
Серия 156
30 сентября 2011
Серия 157
Сезон 2
Серия 157
3 октября 2011
Серия 158
Сезон 2
Серия 158
4 октября 2011
Серия 159
Сезон 2
Серия 159
5 октября 2011
Серия 160
Сезон 2
Серия 160
6 октября 2011
Серия 161
Сезон 2
Серия 161
7 октября 2011
Серия 162
Сезон 2
Серия 162
10 октября 2011
Серия 163
Сезон 2
Серия 163
11 октября 2011
Серия 164
Сезон 2
Серия 164
12 октября 2011
Серия 165
Сезон 2
Серия 165
13 октября 2011
Серия 166
Сезон 2
Серия 166
14 октября 2011
Серия 167
Сезон 2
Серия 167
17 октября 2011
Серия 168
Сезон 2
Серия 168
18 октября 2011
Серия 169
Сезон 2
Серия 169
19 октября 2011
Серия 170
Сезон 2
Серия 170
20 октября 2011
Серия 171
Сезон 2
Серия 171
21 октября 2011
Серия 172
Сезон 2
Серия 172
24 октября 2011
Серия 173
Сезон 2
Серия 173
25 октября 2011
Серия 174
Сезон 2
Серия 174
26 октября 2011
Серия 175
Сезон 2
Серия 175
27 октября 2011
Серия 176
Сезон 2
Серия 176
28 октября 2011
Серия 177
Сезон 2
Серия 177
31 октября 2011
Серия 178
Сезон 2
Серия 178
1 ноября 2011
Серия 179
Сезон 2
Серия 179
2 ноября 2011
Серия 180
Сезон 2
Серия 180
3 ноября 2011
Серия 181
Сезон 2
Серия 181
4 ноября 2011
Серия 182
Сезон 2
Серия 182
7 ноября 2011
Серия 183
Сезон 2
Серия 183
8 ноября 2011
Серия 184
Сезон 2
Серия 184
9 ноября 2011
Серия 185
Сезон 2
Серия 185
10 ноября 2011
Серия 186
Сезон 2
Серия 186
11 ноября 2011
Серия 187
Сезон 2
Серия 187
14 ноября 2011
Серия 188
Сезон 2
Серия 188
15 ноября 2011
Серия 189
Сезон 2
Серия 189
16 ноября 2011
Серия 190
Сезон 2
Серия 190
17 ноября 2011
Серия 191
Сезон 2
Серия 191
18 ноября 2011
Серия 192
Сезон 2
Серия 192
21 ноября 2011
Серия 193
Сезон 2
Серия 193
22 ноября 2011
Серия 194
Сезон 2
Серия 194
23 ноября 2011
Серия 195
Сезон 2
Серия 195
24 ноября 2011
Серия 196
Сезон 2
Серия 196
25 ноября 2011
Серия 197
Сезон 2
Серия 197
28 ноября 2011
Серия 198
Сезон 2
Серия 198
29 ноября 2011
Серия 199
Сезон 2
Серия 199
30 ноября 2011
Серия 200
Сезон 2
Серия 200
1 декабря 2011
Серия 201
Сезон 2
Серия 201
2 декабря 2011
Серия 202
Сезон 2
Серия 202
5 декабря 2011
Серия 203
Сезон 2
Серия 203
6 декабря 2011
Серия 204
Сезон 2
Серия 204
7 декабря 2011
Серия 205
Сезон 2
Серия 205
8 декабря 2011
Серия 206
Сезон 2
Серия 206
9 декабря 2011
Серия 207
Сезон 2
Серия 207
12 декабря 2011
Серия 208
Сезон 2
Серия 208
13 декабря 2011
Серия 209
Сезон 2
Серия 209
14 декабря 2011
Серия 210
Сезон 2
Серия 210
15 декабря 2011
Серия 211
Сезон 2
Серия 211
16 декабря 2011
Серия 212
Сезон 2
Серия 212
19 декабря 2011
Серия 213
Сезон 2
Серия 213
29 декабря 2011
Серия 214
Сезон 2
Серия 214
3 января 2012
Серия 215
Сезон 2
Серия 215
4 января 2012
Серия 216
Сезон 2
Серия 216
5 января 2012
Серия 217
Сезон 2
Серия 217
6 января 2012
Серия 218
Сезон 2
Серия 218
10 января 2012
Серия 219
Сезон 2
Серия 219
11 января 2012
Серия 220
Сезон 2
Серия 220
12 января 2012
Серия 221
Сезон 2
Серия 221
13 января 2012
Серия 222
Сезон 2
Серия 222
16 января 2012
Серия 223
Сезон 2
Серия 223
17 января 2012
Серия 224
Сезон 2
Серия 224
18 января 2012
Серия 225
Сезон 2
Серия 225
19 января 2012
Серия 226
Сезон 2
Серия 226
20 января 2012
Серия 227
Сезон 2
Серия 227
23 января 2012
Серия 228
Сезон 2
Серия 228
24 января 2012
Серия 229
Сезон 2
Серия 229
25 января 2012
Серия 230
Сезон 2
Серия 230
26 января 2012
Серия 231
Сезон 2
Серия 231
27 января 2012
Серия 232
Сезон 2
Серия 232
30 января 2012
Серия 233
Сезон 2
Серия 233
31 января 2012
Серия 234
Сезон 2
Серия 234
1 февраля 2012
Серия 235
Сезон 2
Серия 235
2 февраля 2012
Серия 236
Сезон 2
Серия 236
3 февраля 2012
Серия 237
Сезон 2
Серия 237
6 февраля 2012
Серия 238
Сезон 2
Серия 238
7 февраля 2012
Серия 239
Сезон 2
Серия 239
8 февраля 2012
Серия 240
Сезон 2
Серия 240
9 февраля 2012
Серия 241
Сезон 2
Серия 241
10 февраля 2012
Серия 242
Сезон 2
Серия 242
13 февраля 2012
Серия 243
Сезон 2
Серия 243
14 февраля 2012
Серия 244
Сезон 2
Серия 244
15 февраля 2012
Серия 245
Сезон 2
Серия 245
16 февраля 2012
Серия 246
Сезон 2
Серия 246
17 февраля 2012
Серия 247
Сезон 2
Серия 247
20 февраля 2012
Серия 248
Сезон 2
Серия 248
21 февраля 2012
Серия 249
Сезон 2
Серия 249
22 февраля 2012
Серия 250
Сезон 2
Серия 250
24 февраля 2012
Серия 251
Сезон 2
Серия 251
27 февраля 2012
Серия 252
Сезон 2
Серия 252
28 февраля 2012
Серия 253
Сезон 2
Серия 253
29 февраля 2012
Серия 254
Сезон 2
Серия 254
1 марта 2012
Серия 255
Сезон 2
Серия 255
2 марта 2012
Серия 256
Сезон 2
Серия 256
5 марта 2012
Серия 257
Сезон 2
Серия 257
6 марта 2012
Серия 258
Сезон 2
Серия 258
7 марта 2012
Серия 259
Сезон 2
Серия 259
11 марта 2012
Серия 260
Сезон 2
Серия 260
12 марта 2012
Серия 261
Сезон 2
Серия 261
13 марта 2012
График выхода всех сериалов
«Люди скупают телегами»: узнал у экс-продавщицы «Светофора», что там можно брать без опаски (спойлер: колбасу – нельзя!)
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Рекорд на IMDb: этот «невероятно захватывающий» сериал только что выдал эпизод с рейтингом 9,3
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