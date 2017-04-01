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Золото нации (2017), 1 сезон
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Золото нации
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Сезон 1
Zoloto nacii
0+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 апреля 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
8
Продолжительность сезона
10 часов 40 минут
Рейтинг шоу
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Список серий 1-го сезона телешоу «Золото нации»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Отборочная игра 1 (Синие | Зелёные)
Сезон 1
Серия 1
1 апреля 2017
Отборочная игра 2 (Жёлтые | Бирюзовые)
Сезон 1
Серия 2
8 апреля 2017
Отборочная игра 3 (Белые | Красные)
Сезон 1
Серия 3
15 апреля 2017
Отборочная игра 4 (Фиолетовые | Оранжевые)
Сезон 1
Серия 4
22 апреля 2017
Полуфинал: игра 1 (Синие | Жёлтые)
Сезон 1
Серия 5
29 апреля 2017
Полуфинал: игра 2 (Фиолетовые | Белые)
Сезон 1
Серия 6
13 мая 2017
Игра за 3-е место (Жёлтые | Белые)
Сезон 1
Серия 7
20 мая 2017
Финал (Синие | Фиолетовые)
Сезон 1
Серия 8
27 мая 2017
График выхода всех сериалов
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