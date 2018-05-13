Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Лига удивительных людей (2018), 1 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Лига удивительных людей
Сезоны
Сезон 1
Liga udivitelnyh ludej
12+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
13 мая 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
7
Продолжительность сезона
12 часов 50 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
Список серий 1-го сезона телешоу «Лига удивительных людей»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 01
Сезон 1
Серия 1
13 мая 2018
Выпуск 02
Сезон 1
Серия 2
20 мая 2018
Выпуск 03
Сезон 1
Серия 3
27 мая 2018
Выпуск 04
Сезон 1
Серия 4
3 июня 2018
Выпуск 05
Сезон 1
Серия 5
10 июня 2018
Выпуск 06
Сезон 1
Серия 6
17 июня 2018
Выпуск 07 Суперфинал
Сезон 1
Серия 7
24 июня 2018
График выхода всех сериалов
Теперь понятно, как выбрать самый полезный хлеб: ищите на первом месте в составе этот компонент
Выглядит как магия, стоит копейки: после этой смеси и 30 минут ожидания мой унитаз сверкает так, что хочется надеть солнечные очки
Советское молоко прокисало за пару дней, зато сейчас стоит неделями: думали, в СССР было качество лучше? Как бы не так
Вперед и с песней — музыкальный тест! Вспомните 5 советских фильмов по отрывку из хита, который слышал каждый
«Хюррем — Серсея в сарафане»: на Западе наконец признали величие «Великолепного века» — турдизи всерьез называют новой «Игрой престолов»
«Хороший тест, надо брать»: вспомните 5 деталей из «Служебного романа» – без ошибок справятся только фанаты
Про «Черное зеркало» забудете надолго: 6 длинных sci-fi сериалов с рейтингом 8.1+ — у № 3 сразу 41 сезон, осилите?
Закрыли слишком рано: отмененный сериал Marvel о шизофренике на голову превосходил «Железное сердце»
Любили книги в детстве – пройдете на «отлично»: ответьте на коварные вопросы про 6 любимых сказок – в СССР их читали почти каждому (тест)
Теперь он не Карлсон, а Карусон-сан: ИИ превратил любимый мульт детства в аниме – фанатам Миядзаки стоит увидеть (фото)
4-й сезон «Магической битвы» ближе, чем кажется: обводите дату – Годжо не распечатают, но все равно будет приятно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри российские сериалы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667