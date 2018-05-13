Теперь понятно, как выбрать самый полезный хлеб: ищите на первом месте в составе этот компонент

Выглядит как магия, стоит копейки: после этой смеси и 30 минут ожидания мой унитаз сверкает так, что хочется надеть солнечные очки

Советское молоко прокисало за пару дней, зато сейчас стоит неделями: думали, в СССР было качество лучше? Как бы не так

Вперед и с песней — музыкальный тест! Вспомните 5 советских фильмов по отрывку из хита, который слышал каждый

«Хюррем — Серсея в сарафане»: на Западе наконец признали величие «Великолепного века» — турдизи всерьез называют новой «Игрой престолов»

«Хороший тест, надо брать»: вспомните 5 деталей из «Служебного романа» – без ошибок справятся только фанаты

Про «Черное зеркало» забудете надолго: 6 длинных sci-fi сериалов с рейтингом 8.1+ — у № 3 сразу 41 сезон, осилите?

Закрыли слишком рано: отмененный сериал Marvel о шизофренике на голову превосходил «Железное сердце»

Любили книги в детстве – пройдете на «отлично»: ответьте на коварные вопросы про 6 любимых сказок – в СССР их читали почти каждому (тест)

Теперь он не Карлсон, а Карусон-сан: ИИ превратил любимый мульт детства в аниме – фанатам Миядзаки стоит увидеть (фото)