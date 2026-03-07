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Прививка от лжи 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прививка от лжи
Киноафиша Сериалы Прививка от лжи Сезоны Сезон 1
Privivka ot lzhi 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 марта 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прививка от лжи»

В 1 сезоне сериала «Прививка от лжи» Элла купается в роскоши и не знает отказа: муж-олигарх исполняет любые капризы, а сотрудники элитного салона «Трюфель» за глаза называют её «безумной». Но за фасадом беззаботной жизни скрывается полная бесправность — она целиком зависит от супруга Петра Ларионова. Идиллия рушится в одночасье, когда муж подаёт на развод и выставляет её из дома. Вместе с детьми Элла переселяется в крошечную хрущёвку к матери-учительнице. Чтобы сохранить детей при разводе, срочно нужна работа, но ни образования, ни опыта у бывшей жены олигарха нет. Она пытается устроиться косметологом в знакомый «Трюфель», но владелец Макс, наслышанный о её выходках, предлагает единственную вакансию — уборщицы. И Элле приходится согласиться.

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Список серий 1-го сезона сериала «Прививка от лжи»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 марта 2026
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 марта 2026
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2026
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 марта 2026
График выхода всех сериалов
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