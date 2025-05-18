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Перепой звезду! (2023), 2 сезон
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Перепой звезду!
Сезоны
Сезон 2
Perepoj zvezdu
12+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
18 мая 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
10
Продолжительность сезона
20 часов 0 минут
Рейтинг шоу
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Список серий телешоу Перепой звезду!
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 2
Серия 1
18 мая 2025
Выпуск 2
Сезон 2
Серия 2
25 мая 2025
Выпуск 3
Сезон 2
Серия 3
1 июня 2025
Выпуск 4
Сезон 2
Серия 4
8 июня 2025
Выпуск 5
Сезон 2
Серия 5
22 июня 2025
Выпуск 6
Сезон 2
Серия 6
29 июня 2025
Выпуск 7
Сезон 2
Серия 7
6 июля 2025
Выпуск 8
Сезон 2
Серия 8
3 августа 2025
Выпуск 9
Сезон 2
Серия 9
10 августа 2025
Выпуск 10
Сезон 2
Серия 10
17 августа 2025
График выхода всех сериалов
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