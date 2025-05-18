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Перепой звезду! (2023), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Перепой звезду!
Киноафиша Сериалы Перепой звезду! Сезоны Сезон 2
Perepoj zvezdu 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 мая 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут

Рейтинг шоу

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Список серий телешоу Перепой звезду!

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
18 мая 2025
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
25 мая 2025
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
1 июня 2025
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
8 июня 2025
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
22 июня 2025
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
29 июня 2025
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
6 июля 2025
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
3 августа 2025
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
10 августа 2025
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
17 августа 2025
График выхода всех сериалов
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