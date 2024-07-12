Выбрасывала старые наволочки годами, пока не узнала эти 7 гениальных лайфхаков: теперь берегу каждую как зеницу ока

Пара капель на ведро воды – и полы не мою целый месяц: грязи не останется даже после детей и животных

Как определить накачанную гелем курицу: запоминайте 6 способов, делитесь с родными

Так не смогла даже «Соло прокачка»: это аниме на старте урвало 5/5 на Crunchyroll – «выглядит отлично»

«Фишер» победил на премии «Русский детектив», но есть нюанс: речь про версию без Янковского, Снигирь и Петрова

Советское кино, которое заставляло краснеть даже взрослых: попробуйте узнать фильм по откровенной сцене 18+ (тест)

Рекорд на IMDb: этот «невероятно захватывающий» сериал только что выдал эпизод с рейтингом 9,3

«Петрову только бомжей играть — вечно небритый, грязные волосы, одет как пугало»: 2 серия «Фишера» вызвала жаркие споры среди зрителей

Тайна султана Сулеймана: «туалетная» привычка, о которой умолчали в «Великолепном веке», могла продлить ему жизнь до 71 года

Крутите педали, пока тест вам не дали: угадайте 6 советских фильмов по кадру с велосипедом (мы набрали всего 2/6)