В курицу закачивают гель, со свининой поступают хуже: мясник назвал 3 способа определить подделку и контрафакт

Этой закуской в СССР повально пичкали детей, а в США ее не ели даже собаки: «Дешевый суррогат»

За 5 минут вывожу подсолнечное масло на чистую воду: помогают салфетка, йод и морозилка — делюсь 3 крутыми тестами

Рекорд на IMDb: этот «невероятно захватывающий» сериал только что выдал эпизод с рейтингом 9,3

Проснись, самурай, ты обрыдался: после второго сезона Cyberpunk: Edgerunners зрители будут нервно курить

Культовую игру с миллиардом+ фанатов превратили в почти идеальный сериал: «Лучшая адаптация всех времен, “Одни из нас” рядом не стояли»

Свежак от Netflix Тарантино назвал шедевром всех времен: зрители включают и начинают храпеть задолго до конца

Определился король проката — первый фильм-миллиардер 2026-го: рядом байопик про Майкла Джексона, но даже он не дотянул

Так не смогла даже «Соло прокачка»: это аниме на старте урвало 5/5 на Crunchyroll – «выглядит отлично»

«Фишер» победил на премии «Русский детектив», но есть нюанс: речь про версию без Янковского, Снигирь и Петрова