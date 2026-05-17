В 1 сезоне сериала «Катастрофа: Чернобыльский расплав активной зоны» четыре серии детально исследуют обстоятельства крупнейшей ядерной катастрофы в истории. Проект раскрывает не только масштаб разрушения реактора, но и политику сокрытия, которую выстраивали советские власти, а также глобальные последствия, ощутимые до сих пор. С помощью эксклюзивных интервью с выжившими, впервые говорящими публично, и рассекреченных архивных данных о реакции ЦРУ, сериал обнажает паутину секретности, роковых просчет