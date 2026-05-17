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Катастрофа: Чернобыльский расплав активной зоны 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Катастрофа: Чернобыльский расплав активной зоны
Киноафиша Сериалы Катастрофа: Чернобыльский расплав активной зоны Сезоны Сезон 1
Disaster: The Chernobyl Meltdown
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 мая 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Катастрофа: Чернобыльский расплав активной зоны»

В 1 сезоне сериала «Катастрофа: Чернобыльский расплав активной зоны» четыре серии детально исследуют обстоятельства крупнейшей ядерной катастрофы в истории. Проект раскрывает не только масштаб разрушения реактора, но и политику сокрытия, которую выстраивали советские власти, а также глобальные последствия, ощутимые до сих пор. С помощью эксклюзивных интервью с выжившими, впервые говорящими публично, и рассекреченных архивных данных о реакции ЦРУ, сериал обнажает паутину секретности, роковых просчет

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Катастрофа: Чернобыльский расплав активной зоны»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 мая 2026
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 мая 2026
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 мая 2026
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 мая 2026
График выхода всех сериалов
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