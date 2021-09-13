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За гранью (2021), 1 сезон
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За гранью
Сезоны
Сезон 1
Za granu
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
13 сентября 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
145
Продолжительность сезона
145 часов 0 минут
Рейтинг шоу
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голосов
Список серий телешоу За гранью
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Смертельные прятки
Сезон 1
Серия 1
13 сентября 2021
Сто килограммов смерти
Сезон 1
Серия 2
14 сентября 2021
Грудь-убийца
Сезон 1
Серия 3
15 сентября 2021
Ребенок ждет ребенка
Сезон 1
Серия 4
16 сентября 2021
Мать лишила сына мужских органов
Сезон 1
Серия 5
20 сентября 2021
Сожженная судьба
Сезон 1
Серия 6
21 сентября 2021
Квартира-помойка
Сезон 1
Серия 7
22 сентября 2021
Любовник откусил нос
Сезон 1
Серия 8
23 сентября 2021
Без лица
Сезон 1
Серия 9
27 сентября 2021
Отчим-насильник?
Сезон 1
Серия 10
28 сентября 2021
Слоновья болезнь
Сезон 1
Серия 11
29 сентября 2021
С ракетой в штанах
Сезон 1
Серия 12
30 сентября 2021
Морщины с 11 лет
Сезон 1
Серия 13
4 октября 2021
Живая кукла
Сезон 1
Серия 14
5 октября 2021
Два выстрела в голову
Сезон 1
Серия 15
6 октября 2021
Кошки москвички
Сезон 1
Серия 16
7 октября 2021
Воспитывала молотком
Сезон 1
Серия 17
11 октября 2021
Один на миллион
Сезон 1
Серия 18
12 октября 2021
Руслан стал Русланой
Сезон 1
Серия 19
13 октября 2021
Толпой избили сироту
Сезон 1
Серия 20
14 октября 2021
Ферма для убийства?
Сезон 1
Серия 21
18 октября 2021
С бельмом и без алиментов
Сезон 1
Серия 22
19 октября 2021
Отдать почку и стать звездой
Сезон 1
Серия 23
20 октября 2021
Смерть из-за необъятных ног
Сезон 1
Серия 24
21 октября 2021
Растерзанная девочка
Сезон 1
Серия 25
25 октября 2021
Оставила дочь и рожает за деньги
Сезон 1
Серия 26
26 октября 2021
Тараканы из всех щелей
Сезон 1
Серия 27
27 октября 2021
Мастер на все ноги
Сезон 1
Серия 28
28 октября 2021
Отомстила отчиму сковородой
Сезон 1
Серия 29
1 ноября 2021
200 кг проклятия матери
Сезон 1
Серия 30
2 ноября 2021
С медведем по соседству
Сезон 1
Серия 31
3 ноября 2021
1,5 миллиона алиментов для девочки "бабочки"
Сезон 1
Серия 32
8 ноября 2021
Исповедь жертвы пластики
Сезон 1
Серия 33
9 ноября 2021
Не умеет читать и писать в 30 лет
Сезон 1
Серия 34
10 ноября 2021
Рабская жизнь
Сезон 1
Серия 35
11 ноября 2021
Внебрачная дочь Михаила Кокшенова
Сезон 1
Серия 36
15 ноября 2021
Внебрачная дочь Михаила Кокшенова? Тест ДНК!
Сезон 1
Серия 37
16 ноября 2021
Променяла дочь на мужа?
Сезон 1
Серия 38
17 ноября 2021
Дубовицкую выгоняют из квартиры
Сезон 1
Серия 39
18 ноября 2021
Война сватов за дом
Сезон 1
Серия 40
22 ноября 2021
В 31 год весит 40 кг
Сезон 1
Серия 41
23 ноября 2021
Пиццерия раздора
Сезон 1
Серия 42
24 ноября 2021
Семья для шести круглых сирот
Сезон 1
Серия 43
25 ноября 2021
Ребенок ждет ребенка. Кто отец?
Сезон 1
Серия 44
29 ноября 2021
Хрустальная жена и мама
Сезон 1
Серия 45
30 ноября 2021
Спасите от отца и детдома
Сезон 1
Серия 46
1 декабря 2021
Рожает альбиносов
Сезон 1
Серия 47
2 декабря 2021
Обед из собак и кошек
Сезон 1
Серия 48
6 декабря 2021
В пять лет - как в шестьдесят
Сезон 1
Серия 49
7 декабря 2021
Живот до пола
Сезон 1
Серия 50
8 декабря 2021
Перемолотая жизнь
Сезон 1
Серия 51
9 декабря 2021
Малыш с протянутой рукой
Сезон 1
Серия 52
13 декабря 2021
Лишилась груди, мужа и сына
Сезон 1
Серия 53
14 декабря 2021
У мусоропровода как дома
Сезон 1
Серия 54
15 декабря 2021
Покрылись чешуей
Сезон 1
Серия 55
16 декабря 2021
Отомстил кислотой
Сезон 1
Серия 56
20 декабря 2021
Обвинила отца в изнасиловании
Сезон 1
Серия 57
21 декабря 2021
Жених без рук
Сезон 1
Серия 58
22 декабря 2021
Мать раздора
Сезон 1
Серия 59
23 декабря 2021
Малыш с протянутой рукой. Тест ДНК!
Сезон 1
Серия 60
27 декабря 2021
Ромео и не Джульетта
Сезон 1
Серия 61
28 декабря 2021
Не парадное, а туалет
Сезон 1
Серия 62
29 декабря 2021
Необъятная гимнастка
Сезон 1
Серия 63
30 декабря 2021
Роковые роды
Сезон 1
Серия 64
17 января 2022
Первоклассница на свалке
Сезон 1
Серия 65
18 января 2022
В два года горела заживо
Сезон 1
Серия 66
19 января 2022
Война бывших за детей
Сезон 1
Серия 67
20 января 2022
Убийственная ревность
Сезон 1
Серия 68
24 января 2022
Тайны Мадам Мишель
Сезон 1
Серия 69
25 января 2022
Война за детдомовца
Сезон 1
Серия 70
26 января 2022
Слишком стройная
Сезон 1
Серия 71
27 января 2022
Соседи - свиньи
Сезон 1
Серия 72
31 января 2022
Сын губы надул
Сезон 1
Серия 73
1 февраля 2022
Трагедия в бане
Сезон 1
Серия 74
2 февраля 2022
Слепая жизнь в чешуе
Сезон 1
Серия 75
3 февраля 2022
С пулей в глазу
Сезон 1
Серия 76
7 февраля 2022
Родила сына или дочь?
Сезон 1
Серия 77
8 февраля 2022
Заложница или беглянка?
Сезон 1
Серия 78
9 февраля 2022
Дети раздора
Сезон 1
Серия 79
10 февраля 2022
Бурановская бабушка разорилась
Сезон 1
Серия 80
14 февраля 2022
Укус клеща на 20 миллионов
Сезон 1
Серия 81
15 февраля 2022
Загорелся кошкин дом
Сезон 1
Серия 82
16 февраля 2022
Стокиллограммовая пятиклассница
Сезон 1
Серия 83
17 февраля 2022
Соседи против зомби
Сезон 1
Серия 84
21 февраля 2022
Роковая царапина
Сезон 1
Серия 85
22 февраля 2022
Секс-маньяк из-за десерта
Сезон 1
Серия 86
24 февраля 2022
Была Катя, стал Федя
Сезон 1
Серия 87
28 февраля 2022
Подложили змей?
Сезон 1
Серия 88
1 марта 2022
Пластика груди в 65 лет
Сезон 1
Серия 89
2 марта 2022
Делят детей умирающего отца
Сезон 1
Серия 90
3 марта 2022
Недетское видео
Сезон 1
Серия 91
9 марта 2022
Мужчина с лицом мальчика
Сезон 1
Серия 92
10 марта 2022
Расписной сын
Сезон 1
Серия 93
14 марта 2022
В рабстве у отца?
Сезон 1
Серия 94
15 марта 2022
Сосед с тараканами
Сезон 1
Серия 95
16 марта 2022
Живая мёртвая
Сезон 1
Серия 96
17 марта 2022
Постарел за два года
Сезон 1
Серия 97
21 марта 2022
Леший со стажем
Сезон 1
Серия 98
22 марта 2022
В животе растёт нечто
Сезон 1
Серия 99
23 марта 2022
Дети как маугли
Сезон 1
Серия 100
24 марта 2022
Квартира-туалет
Сезон 1
Серия 101
28 марта 2022
Из экономиста в артиста
Сезон 1
Серия 102
29 марта 2022
Война сестёр за дочь
Сезон 1
Серия 103
30 марта 2022
Сын без рук
Сезон 1
Серия 104
31 марта 2022
Чужое лицо
Сезон 1
Серия 105
4 апреля 2022
Свалился на голову
Сезон 1
Серия 106
5 апреля 2022
Неподъемный сын
Сезон 1
Серия 107
6 апреля 2022
Пугачёва разорилась
Сезон 1
Серия 108
7 апреля 2022
Актриса для взрослых
Сезон 1
Серия 109
11 апреля 2022
С волком жить - соседям выть
Сезон 1
Серия 110
12 апреля 2022
Напал с кислотой
Сезон 1
Серия 111
13 апреля 2022
В омут с головой
Сезон 1
Серия 112
14 апреля 2022
Заела обиду
Сезон 1
Серия 113
18 апреля 2022
Туалет над головой
Сезон 1
Серия 114
19 апреля 2022
Кастрюлей по насильнику?
Сезон 1
Серия 115
20 апреля 2022
Распилило лицо
Сезон 1
Серия 116
21 апреля 2022
Актёр стал бездомным
Сезон 1
Серия 117
25 апреля 2022
Кому пять дочерей убитой?
Сезон 1
Серия 118
26 апреля 2022
Гигантский бюст
Сезон 1
Серия 119
27 апреля 2022
Неблагодарные приемыши
Сезон 1
Серия 120
28 апреля 2022
Отшельник или изгнанник?
Сезон 1
Серия 121
11 мая 2022
Двухметровая талия
Сезон 1
Серия 122
12 мая 2022
Ну и гады!
Сезон 1
Серия 123
16 мая 2022
Шрамы вместо талии
Сезон 1
Серия 124
17 мая 2022
Двойняшки на 50 миллионов
Сезон 1
Серия 125
18 мая 2022
Роковой развод
Сезон 1
Серия 126
19 мая 2022
Певица раззорилась из-за мужа?
Сезон 1
Серия 127
23 мая 2022
Сосед жжёт
Сезон 1
Серия 128
24 мая 2022
Бой с животом
Сезон 1
Серия 129
25 мая 2022
Малыш раздора
Сезон 1
Серия 130
26 мая 2022
Сын будет дочкой?
Сезон 1
Серия 131
30 мая 2022
Недетский дом
Сезон 1
Серия 132
31 мая 2022
Будка вместо двушки
Сезон 1
Серия 133
1 июня 2022
Ошпаренная жизнь
Сезон 1
Серия 134
2 июня 2022
Семнадцатый размер груди
Сезон 1
Серия 135
6 июня 2022
Огненное соседство
Сезон 1
Серия 136
7 июня 2022
Злосчастное пятно
Сезон 1
Серия 137
8 июня 2022
Убивала или защищалась?
Сезон 1
Серия 138
9 июня 2022
Живопись по телу
Сезон 1
Серия 139
14 июня 2022
Предсмертная записка
Сезон 1
Серия 140
15 июня 2022
Поднимите мне веко
Сезон 1
Серия 141
16 июня 2022
Лишился рук, ног и дочери
Сезон 1
Серия 142
20 июня 2022
Хозяйка мусорной горы
Сезон 1
Серия 143
21 июня 2022
Четверть тонны веса
Сезон 1
Серия 144
22 июня 2022
Жертва или обманщик?
Сезон 1
Серия 145
23 июня 2022
График выхода всех сериалов
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