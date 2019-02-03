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Кто в доме хозяин? (2018), 2 сезон
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Сериалы
Кто в доме хозяин?
Сезоны
Сезон 2
Kto v dome hozain?
0+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
3 февраля 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
38
Продолжительность сезона
22 часа 48 минут
Рейтинг шоу
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Список серий 2-го сезона телешоу «Кто в доме хозяин?»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Кошачьи лемуры, зависимость от питомца и все о кошках породы британская шиншилла
Сезон 2
Серия 1
3 февраля 2019
Как подружить котенка и пса, слишком ласковые коты и все о каракалах
Сезон 2
Серия 2
10 февраля 2019
Ручные лисы, беспокойный хаски и жестокие игры кота
Сезон 2
Серия 3
17 февраля 2019
Одинокий аргентинский тегу, вражда между кошками и агрессивный французский бульдог
Сезон 2
Серия 4
24 февраля 2019
Мифы о содержании обезьян, мареммо-абруццкая овчарка и выгул котов
Сезон 2
Серия 5
3 марта 2019
Уход за песцом, бесстрашный пражский крысарик и кот, игнорирующий лоток
Сезон 2
Серия 6
10 марта 2019
Воспитание рыси, все о корниш-рексах и воющий от тоски пудель
Сезон 2
Серия 7
17 марта 2019
Почему не стоит подбирать голубей, кошка, бегающая по стенам, и непослушные чау-чау
Сезон 2
Серия 8
24 марта 2019
Социализация дворняги, содержание сурков и кот-интеллектуал
Сезон 2
Серия 9
31 марта 2019
Уход за ара, кот с ожирением и плохая привычка энтлебухер зенненхунда
Сезон 2
Серия 10
7 апреля 2019
Ручная белка в квартире, агрессивный метис амстаффа и вредные привычки мейн-куна
Сезон 2
Серия 11
14 апреля 2019
Белоухая игрунка Дианы Анкудиновой и привязанность кокер-спаниеля
Сезон 2
Серия 12
21 апреля 2019
Техника безопасности общения с игуаной, кошка-воришка и приступы ярости у пса
Сезон 2
Серия 13
28 апреля 2019
Шпиц-обуза, неприхотливый сенегальский галаго и царапающийся кот
Сезон 2
Серия 14
4 мая 2019
Ручная неясыть, 5 котов в квартире и дрессировка ротвейлера-тирана
Сезон 2
Серия 15
11 мая 2019
Все о ласках, трусливые сиба-ину и соперничество между котами
Сезон 2
Серия 16
18 мая 2019
Игры со скунсом, гиперактивный терьер и общение с глухой кошкой
Сезон 2
Серия 17
25 мая 2019
Северный олень, кот и пес в одном доме, причуды бордер-колли
Сезон 2
Серия 18
1 июня 2019
Уход за крокодилом, соперничество собак и перевозка кота
Сезон 2
Серия 19
8 июня 2019
Трудности с крупными собаками, недотрога манчкин и страусиха Фрося
Сезон 2
Серия 20
15 июня 2019
Воспитание обезьянки и «трудный возраст» у кота
Сезон 2
Серия 21
29 июня 2019
Бельчонок, кот и пес — три истории чудесных спасений
Сезон 2
Серия 22
6 июля 2019
Воспитание котов-ориенталов и содержание ворона в квартире
Сезон 2
Серия 23
13 июля 2019
Все о хамелеонах и как отучить собаку набрасываться на гостей
Сезон 2
Серия 24
20 июля 2019
Ручной мангуст, уход за слепой кошкой и боязнь детей у собак
Сезон 2
Серия 25
27 июля 2019
Лиса в квартире и укрощение строптивого маламута
Сезон 2
Серия 26
3 августа 2019
Американские мини-лошади, агрессивный бультерьер и кошка-защитница
Сезон 2
Серия 27
10 августа 2019
Смузи для кролика и тонкости содержания русских псовых борзых
Сезон 2
Серия 28
17 августа 2019
Непослушный енот и что делать, если собака грызет все вокруг
Сезон 2
Серия 29
24 августа 2019
Террариум для игуан и обучение глухого пса командам
Сезон 2
Серия 30
31 августа 2019
Воспитание аборигенных собак, приучение кота к спорту и чрезмерная привязанность к питомцу
Сезон 2
Серия 31
7 сентября 2019
Правила содержания нильского крылана и выгула бунтующего шпица
Сезон 2
Серия 32
14 сентября 2019
Что делать, когда питомцы громят жилье, и как организовать свой конный клуб?
Сезон 2
Серия 33
21 сентября 2019
Дикий нрав котенка пумы и 6 правил обращения с собаками
Сезон 2
Серия 34
28 сентября 2019
Стоит ли заводить олененка, как успокоить щенка пти-брабансона и можно ли заполучить доверие уличного кота
Сезон 2
Серия 35
5 октября 2019
Простой способ отучить собаку от подгузников, методы заставить кота похудеть и вывести верблюда из апатии
Сезон 2
Серия 36
12 октября 2019
Перевоспитание агрессивного котенка и боязнь автомобилей у собак
Сезон 2
Серия 37
19 октября 2019
Почему пингвины боятся воды, а также — как усмирить чихуахуа и отучить кота пугаться своего отражения
Сезон 2
Серия 38
26 октября 2019
График выхода всех сериалов
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