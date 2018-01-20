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Кто в доме хозяин? (2018), 1 сезон
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Сериалы
Кто в доме хозяин?
Сезоны
Сезон 1
Kto v dome hozain?
0+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
20 января 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
39
Продолжительность сезона
23 часа 24 минуты
Рейтинг шоу
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Список серий 1-го сезона телешоу «Кто в доме хозяин?»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 1
Серия 1
20 января 2018
Выпуск 2
Сезон 1
Серия 2
27 января 2018
Выпуск 3
Сезон 1
Серия 3
3 февраля 2018
Выпуск 4
Сезон 1
Серия 4
10 февраля 2018
Выпуск 5
Сезон 1
Серия 5
17 февраля 2018
Выпуск 6
Сезон 1
Серия 6
24 февраля 2018
Выпуск 7
Сезон 1
Серия 7
3 марта 2018
Выпуск 8
Сезон 1
Серия 8
10 марта 2018
Выпуск 9
Сезон 1
Серия 9
17 марта 2018
Выпуск 10
Сезон 1
Серия 10
24 марта 2018
Выпуск 11
Сезон 1
Серия 11
31 марта 2018
Выпуск 12
Сезон 1
Серия 12
7 апреля 2018
Выпуск 13
Сезон 1
Серия 13
14 апреля 2018
Выпуск 14
Сезон 1
Серия 14
21 апреля 2018
Выпуск 15
Сезон 1
Серия 15
28 апреля 2018
Выпуск 16
Сезон 1
Серия 16
5 мая 2018
Выпуск 17
Сезон 1
Серия 17
12 мая 2018
Выпуск 18
Сезон 1
Серия 18
19 мая 2018
Уход за вороном, страхи золотистого ретривера и кошачьи метки на кровати
Сезон 1
Серия 19
26 мая 2018
Американские мини-лошади, агрессивный бультерьер и кошка-защитница
Сезон 1
Серия 20
2 июня 2018
Чеширский кот, ненасытный лабрадор и уход за камерунскими козами
Сезон 1
Серия 21
9 июня 2018
Всё о карликовых ежах и как понимать кошачий язык тела
Сезон 1
Серия 22
16 июня 2018
Уход за мини-пигом и как отучить пса клянчить еду
Сезон 1
Серия 23
30 июня 2018
Воспитание обезьянки и «трудный возраст» у кота
Сезон 1
Серия 24
7 июля 2018
Бельчонок, кот и пёс — три истории чудесных спасений
Сезон 1
Серия 25
14 июля 2018
Валлаби в столичной квартире и помощь псу, боящемуся прогулок
Сезон 1
Серия 26
21 июля 2018
Всё хамелеонах и как отучить собаку набрасываться на гостей
Сезон 1
Серия 27
28 июля 2018
Ручной мангуст, уход за слепой кошкой и боязнь детей у собак
Сезон 1
Серия 28
4 августа 2018
Террариум для игуан и обучение глухого пса командам
Сезон 1
Серия 29
11 августа 2018
Непослушный енот и что делать, если собака грызет всё вокруг
Сезон 1
Серия 30
18 августа 2018
Лиса в квартире и укрощение строптивого маламута
Сезон 1
Серия 31
25 августа 2018
Карликовые игрунки и адаптация кота к поездкам на машине
Сезон 1
Серия 32
1 сентября 2018
Смузи для кролика и тонкости содержания русских псовых борзых
Сезон 1
Серия 33
11 ноября 2018
Своенравный шарпей, помощь коту-инвалиду и все о какаду
Сезон 1
Серия 34
17 ноября 2018
Все о морских свинках и тяжелый характер ягдтерьеров
Сезон 1
Серия 35
25 ноября 2018
Ручные волки, диета для кошки-обжоры и воспитание мастифа
Сезон 1
Серия 36
2 декабря 2018
Домашний соболь и способы подружить конфликтующих кошек
Сезон 1
Серия 37
9 декабря 2018
Змеи-питомцы, прогулка для кошки и пес-терапевт
Сезон 1
Серия 38
16 декабря 2018
Все о мини-пигах, кошки-хулиганы и приют для собак
Сезон 1
Серия 39
23 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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