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Dance Революция (2020), 1 сезон
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Сериалы
Dance Революция
Сезоны
Сезон 1
Dance Revolucia
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 февраля 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
4
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг шоу
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Список серий 1-го сезона телешоу «Dance Революция»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первый день отборочного этапа
Сезон 1
Серия 1
9 февраля 2020
Второй день отборочного этапа
Сезон 1
Серия 2
16 февраля 2020
Третий день отборочного этапа
Сезон 1
Серия 3
23 февраля 2020
Четвертый день отборочного этапа
Сезон 1
Серия 4
1 марта 2020
График выхода всех сериалов
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