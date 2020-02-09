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Dance Революция (2020), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Dance Революция
Киноафиша Сериалы Dance Революция Сезоны Сезон 1
Dance Revolucia 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг шоу

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Список серий 1-го сезона телешоу «Dance Революция»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первый день отборочного этапа
Сезон 1 Серия 1
9 февраля 2020
Второй день отборочного этапа
Сезон 1 Серия 2
16 февраля 2020
Третий день отборочного этапа
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2020
Четвертый день отборочного этапа
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2020
График выхода всех сериалов
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