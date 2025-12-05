Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Быть Джиганом и Оксаной (2025), 1 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вопросы и ответы
Киноафиша
Сериалы
Быть Джиганом и Оксаной
Сезоны
Сезон 1
Byt Dziganom i Oksanoj
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
5 декабря 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
13
Продолжительность сезона
13 часов 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
Список серий телешоу Быть Джиганом и Оксаной
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
5 декабря 2025
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
12 декабря 2025
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
19 декабря 2025
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
26 декабря 2025
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
2 января 2026
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
9 января 2026
Серия 7
Сезон 1
Серия 7
16 января 2026
Серия 8
Сезон 1
Серия 8
23 января 2026
Серия 9
Сезон 1
Серия 9
30 января 2026
Серия 10
Сезон 1
Серия 10
6 февраля 2026
Серия 11
Сезон 1
Серия 11
13 февраля 2026
Серия 12
Сезон 1
Серия 12
20 февраля 2026
13 СЕРИЯ
Сезон 1
Серия 13
27 февраля 2026
График выхода всех сериалов
Зачем нужно перчить воду в стиралке: зарубите на носу секрет хозяек из советских книг по домоводству
Раз в неделю заливаю в раковину соленую воду — раствор творит чудеса и экономит кучу времени
Теории и практики недостаточно: россиян заставят сдавать третий экзамен в автошколах – в разы сложнее прошлых вместе взятых
«Будете плохо проходить тест – оставлю без обеда!»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с едой
«Билеты как почка», а сеанс 40 минут: стоит ли идти на «Ателье колдовских колпаков» в кино, лишь бы увидеть финал первыми
Шилов не один: эти хиты НТВ оборвали на самом интересном месте — 5 сериалов, возвращения которых ждут миллионы зрителей
Лучшие роли Прилучного и Асмус за долгие годы: «Холоп 3» удивлял меня каждую минуту — вышел не хуже первой части
Павел Трубинер против диверсантов и бандитов: Первый канал покажет один из самых ожидаемых детективов лета-2026 — дата уже известна
Не стройте иллюзий насчет третьего сезона «Поднятия уровня»: верил, что посмотрю в 26-м, пока не увидел отчеты бухгалтерию создателей аниме
6,4 млн зрителей уже оценили новую дораму от Netflix с 8.7 на IMDb: «Для пробы включила первую серию – залипла на 10 часов»
Эпоха «Шерлока» с Дауни-младшим официально закончилась — но у Гая Ричи есть для фанатов подарок с рейтингом 7,5 на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри российские сериалы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667