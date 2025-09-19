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Давай полетим на луну 1 сезон смотреть онлайн
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Сериалы
Давай полетим на луну
Сезоны
Сезон 1
Dalkkaji gaja
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
19 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
12
Продолжительность сезона
14 часов 0 минут
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
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6.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Давай полетим на луну»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вкус красного у среднестатистических девушек
The Average Girls' Taste of Red
Сезон 1
Серия 1
19 сентября 2025
Между усердием и неполноценностью
Between Diligence and Inferiority
Сезон 1
Серия 2
20 сентября 2025
Вкус к средним показателям
A Taste for the Averages
Сезон 1
Серия 3
26 сентября 2025
Причина, по которой я хочу быть богатым
The Reason I Want to Be Rich
Сезон 1
Серия 4
27 сентября 2025
Звездный потенциал
Star Quality
Сезон 1
Серия 5
3 октября 2025
Искусство гибкости
The Art of the Flex
Сезон 1
Серия 6
4 октября 2025
Искусство покупки на спаде
The Art of Buying the Dip
Сезон 1
Серия 7
10 октября 2025
Мать и дочь
Mother and Daughter
Сезон 1
Серия 8
11 октября 2025
Переломный момент
The Turning Point
Сезон 1
Серия 9
17 октября 2025
Наша доля
Our Share
Сезон 1
Серия 10
18 октября 2025
В мир
Out Into the World
Сезон 1
Серия 11
25 октября 2025
На Луну
To the Moon
Сезон 1
Серия 12
31 октября 2025
График выхода всех сериалов
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