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Давай полетим на луну 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Давай полетим на луну
Киноафиша Сериалы Давай полетим на луну Сезоны Сезон 1
Dalkkaji gaja 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Давай полетим на луну»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вкус красного у среднестатистических девушек The Average Girls' Taste of Red
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2025
Между усердием и неполноценностью Between Diligence and Inferiority
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2025
Вкус к средним показателям A Taste for the Averages
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2025
Причина, по которой я хочу быть богатым The Reason I Want to Be Rich
Сезон 1 Серия 4
27 сентября 2025
Звездный потенциал Star Quality
Сезон 1 Серия 5
3 октября 2025
Искусство гибкости The Art of the Flex
Сезон 1 Серия 6
4 октября 2025
Искусство покупки на спаде The Art of Buying the Dip
Сезон 1 Серия 7
10 октября 2025
Мать и дочь Mother and Daughter
Сезон 1 Серия 8
11 октября 2025
Переломный момент The Turning Point
Сезон 1 Серия 9
17 октября 2025
Наша доля Our Share
Сезон 1 Серия 10
18 октября 2025
В мир Out Into the World
Сезон 1 Серия 11
25 октября 2025
На Луну To the Moon
Сезон 1 Серия 12
31 октября 2025
График выхода всех сериалов
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