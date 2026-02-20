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Банкстеры 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Банкстеры
Киноафиша Сериалы Банкстеры Сезоны Сезон 1
Banksters
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут

Актеры 1 сезона

Нуман Аджар
Нуман Аджар
Мария-Виктория Драгус
Давид Бредин
Микеланджело Фортуцци
Бритта Хаммельштайн
Michaela Caspar
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb

Список серий сериала Банкстеры

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Юсуф Yusuf
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 2026
Стивен и Мелани Steven and Melanie
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2026
Мальта Malte
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2026
Джем Cem
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2026
Шарлотта Charlotte
Сезон 1 Серия 5
20 марта 2026
Сельда Selda
Сезон 1 Серия 6
27 марта 2026
График выхода всех сериалов
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