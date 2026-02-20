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Банкстеры 2026, 1 сезон
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Сериалы
Банкстеры
Сезоны
Сезон 1
Banksters
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
20 февраля 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 30 минут
Актеры 1 сезона
Нуман Аджар
Мария-Виктория Драгус
Давид Бредин
Микеланджело Фортуцци
Бритта Хаммельштайн
Michaela Caspar
Все актеры 1 сезона
Рейтинг сериала
0.0
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голосов
4.8
IMDb
Список серий сериала Банкстеры
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Юсуф
Yusuf
Сезон 1
Серия 1
20 февраля 2026
Стивен и Мелани
Steven and Melanie
Сезон 1
Серия 2
27 февраля 2026
Мальта
Malte
Сезон 1
Серия 3
6 марта 2026
Джем
Cem
Сезон 1
Серия 4
13 марта 2026
Шарлотта
Charlotte
Сезон 1
Серия 5
20 марта 2026
Сельда
Selda
Сезон 1
Серия 6
27 марта 2026
График выхода всех сериалов
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