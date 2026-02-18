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Скоро в прокате «Девятая планета»
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56 дней 2026, 1 сезон
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Сезоны
Сезон 1
56 Days
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
18 февраля 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 32 минуты
Актеры 1 сезона
Дав Камерон
Эван Джогиа
Карла Соуса
Дориан Миссик
Альфредо Нарцисо
Патч Дарра
Все актеры 1 сезона
Рейтинг сериала
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голосов
6.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «56 дней»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
18 февраля 2026
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
18 февраля 2026
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
18 февраля 2026
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
18 февраля 2026
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
18 февраля 2026
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
18 февраля 2026
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
18 февраля 2026
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
18 февраля 2026
График выхода всех сериалов
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