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56 дней 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 56 дней
Киноафиша Сериалы 56 дней Сезоны Сезон 1
56 Days
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 февраля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты

Актеры 1 сезона

Дав Камерон
Дав Камерон
Эван Джогиа
Эван Джогиа
Карла Соуса
Карла Соуса
Дориан Миссик
Альфредо Нарцисо
Патч Дарра
Патч Дарра
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «56 дней»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 февраля 2026
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 февраля 2026
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 февраля 2026
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 февраля 2026
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 февраля 2026
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2026
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 февраля 2026
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 февраля 2026
График выхода всех сериалов
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