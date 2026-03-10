В 1 сезоне сериала «Цветок граната» Анастасия, дочь прославленного нейрохирурга и будущий врач, готовится к свадьбе с Игорем — карьеристом от медицины. Но идеальный мир рушится в одночасье: отец умирает, а жених цинично признаётся, что брак с ней был лишь трамплином для его карьеры. Настя ставит крест на личной жизни, пока не встречает Демира — турецкого бизнесмена, с которым у неё вспыхивает настоящая страсть. Они решают пожениться, и Демир улетает в Турцию готовить семью, но по пути в аэропорт попадает в аварию и впадает в кому. Не получив вестей, Настя отправляется на его поиски и вместо жениха находит «золотую клетку», из которой не так-то просто выбраться.