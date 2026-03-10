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Цветок граната 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Цветок граната
Киноафиша Сериалы Цветок граната Сезоны Сезон 1
Cvetok granata 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цветок граната»

В 1 сезоне сериала «Цветок граната» Анастасия, дочь прославленного нейрохирурга и будущий врач, готовится к свадьбе с Игорем — карьеристом от медицины. Но идеальный мир рушится в одночасье: отец умирает, а жених цинично признаётся, что брак с ней был лишь трамплином для его карьеры. Настя ставит крест на личной жизни, пока не встречает Демира — турецкого бизнесмена, с которым у неё вспыхивает настоящая страсть. Они решают пожениться, и Демир улетает в Турцию готовить семью, но по пути в аэропорт попадает в аварию и впадает в кому. Не получив вестей, Настя отправляется на его поиски и вместо жениха находит «золотую клетку», из которой не так-то просто выбраться.

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Список серий 1-го сезона сериала «Цветок граната»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2026
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2026
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2026
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2026
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 марта 2026
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2026
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 марта 2026
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 марта 2026
График выхода всех сериалов
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