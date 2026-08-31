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Хозяин Москвы 2026, 1 сезон
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Сериалы
Хозяин Москвы
Сезоны
Сезон 1
Hozyain Moskvy
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
31 августа 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
12
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
2.7
IMDb
График выхода новых серий Хозяин Москвы 1 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
31 августа 2026
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
1 сентября 2026
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
2 сентября 2026
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
3 сентября 2026
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
7 сентября 2026
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
8 сентября 2026
Серия 7
Сезон 1
Серия 7
9 сентября 2026
Серия 8
Сезон 1
Серия 8
10 сентября 2026
Серия 9
Сезон 1
Серия 9
14 сентября 2026
Серия 10
Сезон 1
Серия 10
15 сентября 2026
Серия 11
Сезон 1
Серия 11
16 сентября 2026
Серия 12
Сезон 1
Серия 12
17 сентября 2026
График выхода всех сериалов
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