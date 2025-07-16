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Скоро в прокате «Распаковка»
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Таграй
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Таграй
Москва, Россия
Московская область, Россия
Даты съемок сериала Таграй
16 июля 2025
Почему арбузного и дынного сока нет в продаже, а яблочный добавляют в каждую пачку: есть сразу 3 причины
Все бросают чайную заварку в мусор, а я собираю ее месяцами: дачный лайфхак выручает уже много лет
Раньше выбрасывала старые губки без раздумий, а теперь специально их собираю: простой дачный лайфхак
«Первый отдел 5» нагоняет тоску – вместо него включил новинку Иви: в разы жестче «мылодрамы» Брагина с Шибановым
«Относятся просто как к животным»: сериал «Первого» с мужем Боярской разнесла актриса массовки — 16 часов терпела унижения
Без «Игры престолов», конечно, никуда, но в Корее сняли фэнтези не хуже: есть свой Джон Сноу, а Стена – один в один
«Мой абсолютный фаворит»: 3 малоизвестных, но атмосферных сериала по Кингу — № 3 вышел 26 лет назад, и писатель его обожает
Не «Одними из нас» и «Игрой престолов» едины: отличные мини-сериалы от HBO, о которых вы наверняка даже не слышали
3 исторических сериала так хороши, что получили выше 9 баллов на IMDb: «Смотрится легко, картинка приятная»
«Сага не закончена»: НВО снимет ремейк «Игры престолов» – спасибо провальному финалу и… Николаю Цискаридзе
Минск вместо Одессы: продолжение «Ликвидации» с Машковым все-таки снимут с подачи... Лукашенко – съемки уже в процессе
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