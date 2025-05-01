Чем дешевое сливочное масло из «Светофора» отличается от такого же в других магазинах: «выпечка любая получается»

Пылесос, швабру и ведро с тряпкой отвез на дачу: одна удачная покупка освободила мне половину квартиры

Скатерть и клеенку на кухонный стол уже не стелят: 3 варианта на замену стоят так же, а выглядят дороже

Осень, осень, ну давай у теста спросим: узнаете советский фильм по одному кадру или память уже ушла в отпуск?

Жарков снова в деле, но не в «Первом отделе» — «Россия-1» предложила свой хит на замену, только в декорациях XX века

«Невский» 8 сезонов водил зрителей НТВ за нос? Настоящий Архитектор может оказаться Семёнову ближе Фомы

Тест пройти — не поле перейти: вспомните 6 советских фильмов по «философским» цитатам о жизни и людях

Наш ответ «Настоящему детективу» и «Очень странным делам» от Иви ждал своего часа 3 долгих года: «В каждой серии – настоящий угар»

Думали, «Игрой престолов в космосе» называют «Дюну»? Этот Sci-Fi c 8.5 на IMDb куда ближе к Вестеросу

Скандинавы снимали клона «Наследников», а получился «лучший норвежский сериал в истории»: всего 6 серий и ни единого плохого отзыва