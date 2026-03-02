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Мотай! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Мотай!
Киноафиша Сериалы Мотай! Сезоны Сезон 1
Motaj! 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 марта 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мотай!»

В 1 сезоне сериала «Мотай!» столичный режиссер Матвей Селюжицкий по воле судьбы попадает в колонию строгого режима, затерянную в суровой тайге. Чтобы выжить и найти применение своему таланту, он становится главным постановщиком для местных заключенных. Вдохновляясь голливудскими хитам, Матвей создает настоящие блокбастеры буквально из ничего: картонные декорации, подручный реквизит и искренняя игра актеров в робах превращают серые будни в яркое шоу. Эта абсурдная и трогательная история о том, как страсть к большому кино и жажда свободы объединяют очень живых персонажей за колючей проволокой.

Актеры 1 сезона

Сергей Беляев
Сергей Беляев
Maksim Kiselyov
Дмитрий Колчин
Дмитрий Колчин
Светлана Колпакова
Светлана Колпакова
Константин Крюков
Константин Крюков
Кристина Кучеренко
Кристина Кучеренко
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Мотай!»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 марта 2026
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2026
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2026
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2026
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 марта 2026
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 марта 2026
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 марта 2026
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 марта 2026
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
9 марта 2026
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
9 марта 2026
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
10 марта 2026
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
10 марта 2026
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
11 марта 2026
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
11 марта 2026
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
12 марта 2026
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
12 марта 2026
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
12 марта 2026
График выхода всех сериалов
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