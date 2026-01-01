Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Менделеев 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Менделеев
Киноафиша Сериалы Менделеев Сезоны Сезон 1
Mendeleev
Название Сезон 1

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий сериала Менделеев

График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
Линолеум и паркет — прошлый век: в 2026-м кладут только это покрытие — не мнется и воды не боится
Не выбрасываю чайные пакетики, а вешаю их на дверь: результат заметен уже через несколько часов — крутой лайфхак
Подглядела лайфхак у японок и больше не выбрасываю засаленные полотенца: 3 ложки в таз – текстиль как новый
Павел Трубинер против диверсантов и бандитов: Первый канал покажет один из самых ожидаемых детективов лета-2026 — дата уже известна
Эпоха «Шерлока» с Дауни-младшим официально закончилась — но у Гая Ричи есть для фанатов подарок с рейтингом 7,5 на IMDb
6,4 млн зрителей уже оценили новую дораму от Netflix с 8.7 на IMDb: «Для пробы включила первую серию – залипла на 10 часов»
«Билеты как почка», а сеанс 40 минут: стоит ли идти на «Ателье колдовских колпаков» в кино, лишь бы увидеть финал первыми
Не стройте иллюзий насчет третьего сезона «Поднятия уровня»: верил, что посмотрю в 26-м, пока не увидел отчеты бухгалтерию создателей аниме
«Игорян как обычно – ни яиц, ни ума»: до финала «Первой ракетки» осталась 1 серия, а зрители уже требуют 2 сезон (но претензий все равно хватает)
Только не читайте спойлеры, умоляю! Этот детективный сериал ломает все догадки до самого финала — «до конца не верила, что убийца этот человек»
Лучшие роли Прилучного и Асмус за долгие годы: «Холоп 3» удивлял меня каждую минуту — вышел не хуже первой части
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше